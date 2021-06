¿Qué le ha parecido la respuesta del Gobierno de Canarias al cambio unilateral del REF?

Creo que es una puerta abierta muy peligrosa. Este es el primer paso para poder modificar el REF en otras situaciones. Mi pregunta es, ¿si esto hubiese sucedido con la condiciones específicas que tiene el País Vasco hubiese habido tanta aceptación por el PSOE vasco como la ha habido con el canario? Creo que no, creo que el Gobierno no se lo hubiese ni planteado. Sin embargo, ven una debilidad en Canarias y este es el primer paso para luego empezar a hacer más modificaciones. Todos a una deberíamos posicionarnos en contra de cualquier modificación que no sea respetar lo que figura en el propio REF.

¿Cree que se logrará sacar por unanimidad el informe que debe emitir el Parlamento?

Tengo mis dudas. Creo que el presidente Torres está demasiado sumiso a todo lo que plantea Pedro Sánchez y yo tengo mis dudas de que sea capaz de posicionarse en contra de lo que decide el Gobierno central.

¿Las ayudas estatales del fondo de 1.144 millones a las empresas han llegado tarde?

Si esa pregunta se la formulásemos a alguna empresa que ha cerrado sus puertas o a un autónomo que ha tenido que cesar su actividad la respuesta sería clara. Ha llegado tarde y mal. Lo que no es de recibo es que un año y pico después sea cuando empiezan a aparecer las primeras ayudas para el sector empresarial, porque ya no está. El que está ha sido un superviviente, ha sido alguien capaz de salir adelante, que sí, va a necesitar esa ayuda, pero quizá no tanto como el que tuvo que cerrar.

Pero no negará que en esta ocasión el Estado sí ha sido sensible con Canarias...

Yo creo que la suficiencia venía marcada por la temporalidad y como no se ha conjugado las dos cosas ya empezamos mal. A partir de ahí, yo no creo que Canarias merezca limosnas. Si nuestra red comercial y pequeña y mediana empresa se ha visto más afectada por la caída del turismo, lógicamente tengamos que recibir más que en otras comunidades autónomas. Así que no creo que haya hecho una excepcionalidad con Canarias el Gobierno central.

¿Va a haber dinero para todo lo que se dice que se hará con los fondos europeos?

No se si habrá dinero para todo pero no va haber capacidad administrativa para atenderlo todo. Lo ordinario ya satura y lo extraordinario puede que haga petar alguna administración. No hay capacidad administrativa en el ámbito local, insular y regional para atender todo lo que parece ser que puede llegar. Quizá ese es el principal problema con el que nos podemos encontrar en estos próximos tiempos.

¿Considera que existe demasiada euforia en el Gobierno de Canarias con la llegada de estos fondos, teniendo en cuenta que su objetivo es transformar la economía y no resolver los problema que ya tenía Canarias?

He escuchado en estos últimos tiempos la necesidad de cambio de rumbo de la economía canaria. Es decir, dejar de mirarnos tanto en el turismo y empezar a pensar en otras cosas. Creo que eso es un error. El turismo tiene que seguir siendo nuestra principal fuente de ingresos porque está consolidado y sabemos hacerlo. Lo que sí tenemos que empezar a pensar es que haya más peso específico de otros sectores como la industria. Yo no creo que el dinero que pueda llegar de Europa vaya a cambiar la economía canaria, creo que es un poco ilusa esa visión. Sí puede ayudar a que determinados sectores puedan tener un poco más de peso dentro del PIB, pero no a un cambio radical. Además, tampoco creo que sea bueno.

Pablo Casado ha solicitado que se celebren ya elecciones nacionales, haciendo un ejercicio de ficción, ¿qué esperaría usted del PP en Canarias?

Considero que en unas próximas elecciones el Partido Popular de Canarias merece tener una oportunidad de Gobierno. Este es un partido de gobierno y que ha demostrado allí donde ha estado que lo sabe hacer. A nadie se le hubiese ocurrido pensar que en Andalucía el PP podría llegar al Gobierno y cuando llegó tampoco se le ocurría pensar que lo iba a hacer tan bien. Ahí tenemos un ejemplo de lo que puede suceder aquí.

Por cierto, hay quien lo ve a usted como el futuro líder del PP canario, ¿es así?

Esta pregunta viene ya formulada en muchas ocasiones de distintas maneras. He dado el paso que me apetecía dar, que era ser presidente de este partido respaldado por mis afiliados. Quiero seguir estando ahí y cuando se plantee la situación al ámbito regional, que todo el mundo tenga claro que soy un hombre de partido que mirará a su dirección nacional y hará lo que la dirección nacional considere oportuno.

¿Qué le parece la decisión tomada por el Gobierno de Canarias de subir a Tenerife a nivel 3?

Entiendo que haya que tomar medidas, lo que no comparto son las medidas que se han tomado con un sector como el de la restauración. A mi nadie me ha dado respuesta a la pregunta de si existen informes que nos inviten a pesar que realmente los contagios de Tenerife vienen provocados por la actividad que se desarrolla en el interior de los bares, cafeterías y restaurantes. No hay respuesta a esta pregunta y si no hay respuesta por qué se toma esta medida. Dije y mantengo que creo que el presidente está saturado con este asunto y está pagando esa frustración con la restauración.

¿Cómo es compatibilizar su cargo como alcalde de Los Realejos con su condición de diputado?

Nunca he tenido la oportunidad de centrarme única y exclusivamente en una función porque cuando era concejal fui diputado nacional, luego fui secretario insular, luego fui alcalde, presidente, candidato al Cabildo, ahora diputado, alcalde y presidente insular y esto hay una palabra que lo soluciona y se llama agenda. No hay otra cuestión que ser disciplinado con tu agenda. Así que hay que priorizar hacer una buena agenda y ser respetuoso con ella.

¿Cómo ha sido gestionar una crisis como alcalde?

Creo que los alcaldes, indistintamente del color político, hemos sido los que más difícil lo hemos tenido, porque somos los que más contacto tenemos con la ciudadanía y los que menos respuestas podemos darle porque no tenemos información. El Gobierno perdió una oportunidad de oro de usarnos como una herramienta eficaz para evitar el contagio. Ahora que ya hemos superado quizá el momento más difícil lo ves en perspectiva y me pregunto cómo fuimos capaces de afrontar una situación tan difícil con tan poca información y sin ninguna guía.

Uno de los aspectos más difíciles habrá sido afrontar al aumento de la demanda de atención social...

Llevo 18 años en el Ayuntamiento de Los Realejos y nunca había visto el banco de alimentos vacío. En estos últimos meses he visto tres veces el banco de alimentos vacío. Eso es significativo. Quizá es una foto fija de la realidad. Esto invita a pensar que los servicios sociales van a tener un mayor trabajo en los próximos meses.