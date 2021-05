Canarias dará en los próximos meses un importante salto para reforzar su papel estratégico en el tráfico de datos entre continentes. A la incorporación a la red de comunicaciones submarina entre Sudamérica y Europa –anunciada por EllaLink pero aún sin fecha concreta–, se sumará la conexión con el cable, promovido por Facebook, que unirá África y el Viejo Continente. El área de Innovación del Cabildo de Tenerife, que dirige Enrique Arriaga, está en conversaciones avanzadas con el consorcio encabezado por la multinacional tecnológica para que el Archipiélago forme parte de la red. Como EllaLink, la infraestructura de Facebook es un macroproyecto que triplicará la capacidad de Internet en el continente africano. No en vano, el cable circundará toda África –37.000 kilómetros– y conectará un total de 23 países de este continente, de Europa y también de Oriente Medio. Aunque la iniciativa es de la corporación insular tinerfeña, la conexión redundará en beneficio de todas las islas, y de hecho el enganche no necesariamente será en Tenerife. Es más, lo más probable es que sea en Gran Canaria. Seis meses Aunque la construcción del cable de Facebook aún no está concluida, en este caso sí hay una fecha estimada para la conexión con el Archipiélago. Según ha podido saber este diario, el barco con todo lo necesario para la instalación del enganche a las Islas podría estar fondeado frente a las costas canarias en unos seis meses. Además, el coste para las arcas públicas tinerfeñas será mínimo, sobre todo en comparación con el desembolso que habría supuesto integrarse en la red de Google entre Lisboa y África. Una inversión de cien millones de euros que llevó al propio Arriaga a descartar la operación, heredada del anterior gobierno insular y para la que no se había consignado partida alguna en los presupuestos ni había documentación de ningún tipo. El enganche al cable de Facebook promovido por el área de Arriaga costará diez veces menos. La incorporación de Canarias al consorcio 2África, que junto con Facebook está formado por operadores de los 23 países adonde llegará el cable submarino, blindará así la conectividad de la región y su papel como hub estratégico de comunicaciones.