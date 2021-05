El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que si todo va bien, habrá un anuncio del Gobierno alemán de rebajar la calificación de las islas en su lista de regiones de riesgo por el coronavirus. "Estamos confiados en que se va a producir en breve, para lo que se está trabajando desde la Consejería de Turismo con el Gobierno alemán y con la embajada", añadió.

Así lo ha manifestado tras mantener este viernes un encuentro virtual con los agentes económicos y sociales y las administraciones públicas canarias competentes en el sector turístico reunidos en el seno del Consejo Canario de Turismo, bajo la presidencia de la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla.

Ángel Víctor Torres se refirió al control de la pandemia, con una Incidencia Acumulada en Canarias por debajo de 50 desde el 28 de abril, y al crecimiento en el ritmo de vacunación, que son factores determinantes para la recuperación del turismo.

Asimismo, informó sobre lo abordado en la Junta de Seguridad que convocó en la tarde de ayer y en la que se acordó la máxima vigilancia policial durante este fin de semana para evitar botellones y garantizar el cumplimiento de las restricciones. "Vamos a potenciar este fin de semana la vigilancia policial, nos han llegado imágenes de ayer muy preocupantes, y pido que nos impliquemos todos llamando a la responsabilidad de la sociedad canaria", agregó.

Recordó que siguen en vigor medidas como la limitación de personas tanto en espacios públicos como privados, que es la medida que Salud Pública considera crucial en el actual escenario y que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que el Gobierno de Canarias ya ha presentado este jueves el recurso ante el Tribunal Supremo para que ratifique el cierre perimetral de las islas que se encuentren en nivel 3 y 4.

"Recuperar la actividad turística y económica depende de la evolución de la pandemia. Sigamos siendo responsables, no estropeemos el esfuerzo realizado", subrayó.

Reactivar la afluencia turística

Por su parte, la consejera realizó una exposición de las principales acciones que se han puesto en marcha para reactivar la afluencia turística ante un escenario que apunta ya a una vuelta progresiva de los turistas a las islas, ante los positivos indicadores en torno al control de la pandemia expuestos por el presidente y gracias al avance de la vacunación de la población europea y siempre y cuando no surjan nuevos imprevistos.

En este sentido, Castilla trasladó que conforme al último escenario que se ha dibujado desde el Departamento de Estudios e Investigación de la empresa Pública Promotur Turismo de Islas Canarias para los próximos meses "se observa un estancamiento de la actividad turística para el primer semestre de 2021, debido a las causas por todos conocidas, mientras que se espera un mayor dinamismo a medida que aumenta la cobertura de la vacunación en los principales mercados emisores, puesto que existe una bolsa importante de demanda de viajes reprimida".

Como escenario concreto para el verano, detalló que "en junio esperamos aún movernos en torno al 25% de la actividad del mismo mes de 2019 y en línea ascendente hasta agosto y septiembre, en torno al 40 y 50% de la actividad de esos mismos meses en época precovid y esperando alcanzar en diciembre el 80% de la afluencia de turistas que tuvimos en diciembre de 2019".

Con todo, la consejera recordó que se sigue manteniendo la estimación de una llegada en torno a los 5,1 millones de turistas en 2021, un 10% por encima de 2020, en el que hubo 3 primeros meses muy fuertes). En cualquier caso, "todavía estaremos muy por debajo de los registros de los últimos años, pero a final de año ya se habrán sentado las bases para una recuperación más intensa en 2022".

Captación de la demanda

Entre las iniciativas en las que se está trabajando desde Turismo de Canarias para la captación de demanda de cara al verano, Castilla hizo un repaso a las principales medidas como los incentivos a la conectividad aérea, para lo que se publicará en breve una nueva convocatoria para las aerolíneas dotado de 2,15 millones de euros y ampliables con nuevos fondos; la campaña para captar turismo nacional, con una inversión de 2 millones de euros, y de turismo interno, con 1,1 millón de euros.

Con respecto a la promoción internacional, matizó que, a pesar de las restricciones de movilidad o la obligación de hacer cuarentenas en muchos países, "no se está descuidando nuestros mercados europeos tradicionales, aunque debemos ser muy prudentes en la comunicación para evitar desperdiciar impacto"

Aun así, dijo que es "imprescindible mantener el contacto de la marca con el consumidor para que nos situemos como una de sus primeras opciones cuando pueda viajar a las Islas con libertad". Para ello, desde Turismo se trabaja en varias líneas como la comunicación en las redes sociales de la marca Islas Canarias en 11 idiomas; se mantiene activo el ecosistema de campañas digitales, así como una campaña convencional bajo el claim 'The Warmest Welcome Ever' para generar notoriedad en aquellos mercados que la situación lo va permitiendo.

Además, la titular de Turismo realizó una breve presentación a los miembros de este órgano asesor en materia de Turismo de la renovada plataforma holaislascanarias.com, con la que Canarias se coloca a la vanguardia de la comunicación y la promoción al emplear la última tecnología en la gestión de datos para adaptarse a los intereses de los visitantes de manera individualizada.

Esta versión completamente renovada de la web se enmarca en la estrategia compartida de transformación del modelo turístico, Canarias Destino, que promueve el Gobierno y que supone el acceso, a través de la tecnología, de todos los sectores económicos de las Islas a los turistas, permitiéndoles a éstos una experiencia más auténtica y sostenible.