El servicio de inspección de la Universidad de La Laguna (ULL) ratifica la plena legalidad de la contratación del periodista Francisco Pomares para cubrir una plaza de profesor asociado en la Facultad de Periodismo. Los inspectores de la ULL constatan que Pomares logró la máxima puntuación entre los aspirantes al puesto –con una «diferencia notable» con respecto al segundo– sin necesidad de tener en cuenta los dos certificados laborales que lo acusan de haber falsificado. Dos certificados que una perito grafóloga y documentalista ya ha confirmado como auténticos. El informe de la ULL desmonta así las acusaciones contra el periodista y echa por tierra las excusas de Podemos y Nueva Canarias (NC) para oponerse al nombramiento de Pomares como miembro de la Junta de Control de la Radiotelevisión Canaria (RTVC).

La rectora de la ULL, Rosa Aguilar, se vio en la obligación de solicitar un informe al servicio de inspección de la institución lagunera después de que varios medios de comunicación acusaran a Pomares de haber falsificado dos certificados laborales incluidos en el currículo con el que compitió por la plaza de profesor asociado. Antes de publicarse las acusaciones en su contra, el periodista ya había sido propuesto por el grupo nacionalista canario en el Parlamento regional para uno de los siete puestos en la futura Junta de Control de la RTVC. Pomares es el único de los profesionales propuestos por los distintos grupos de la Cámara que apuesta por una gestión cien por cien pública del ente autonómico. Las acusaciones contra el candidato de CC –que el informe de la ULL demuestra infundadas– sirvieron a Podemos y NC para tratar de apartarlo de la carrera por acceder a la Junta de Control de la RTVC. De hecho, ambos partidos están intentado hasta última hora forzar un cambio en el sistema de votación, lo que obligó a retrasar el nombramiento de la Junta de Control hasta el próximo pleno de la Cámara, en principio para los días 25 y 26 de este mes.

El informe del servicio de inspección de la ULL es rotundo en sus conclusiones sobre el fallido caso Pomares. La Universidad expone que no hay ni una sola reclamación –ni ante la ULL ni ante los tribunales– sobre el expediente del periodista. También aclara que la institución académica no puede erigirse en juez para dilucidar si los dos certificados laborales son o no falsificaciones, algo que en todo caso correspondería a los tribunales. Pero, sobre todo, aclara que Pomares consiguió la plaza de profesor en la Facultad de Periodismo sin que para su puntuación –la más alta, con diferencia, de todos los candidatos– se tuvieran en cuenta los dos certificados en duda. «El concurso de méritos referido a la plaza DL0455, para la que se alegaron los dos documentos citados, presuntamente falsos, concluyó con la contratación de don Francisco José Pomares Rodríguez como profesor asociado por una diferencia notable de puntos con respecto a la siguiente aspirante de la propuesta de contratación y sin que en la calificación influyeran los documentos de las empresas Plató del Atlántico SL y Report Line Producción Audiovisual SL», reza el informe del servicio de inspección de la ULL.

Plató del Atlántico y ReportLine son dos firmas para las que Pomares trabajó, y por eso adjuntó los certificados al currículo, pero ambas sostienen que son falsos, aunque un peritaje las desmiente.

El análisis de Mónica Encarnación Luis González, perito calígrafo, documentóloga, grafopsicóloga y experta en falsedad en patentes y marcas, concluye que las firmas, sellos y logos de ambas empresas que figuran en los certificados no presentan signo alguno de falsificación o manipulación.