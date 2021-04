El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, censura la política migratoria del Gobierno de Canarias que de manera definitiva se ha puesto de perfil ante el ejecutivo de Pedro Sánchez.

El diputado regional del PP indica que “no podemos tolerar que las aguas de Canarias se hayan convertido en un cementerio del atlántico” tras los últimos dramas de muerte en el mar con los migrantes en su intento de llegar a las Islas. Lo cierto es que hoy “cada 32 horas hay una estela de muerte en las aguas cercanas al archipiélago con las barquillas atestadas de menores, mujeres y hombres que persiguen un futuro mejor en Europa”.

No podemos tolerar, afirma Domínguez que “el Gobierno de Canarias sea equidistante con este drama para no molestar al gobierno de Sánchez”. No solo eso, a juicio del diputado del PP “vemos como cada día el Gobierno de Canarias pone en marcha su política propagandística y cada cual de los integrantes del pacto de las flores se derivan la responsabilidad los unos a los otros”.

Para el PP, ejemplos hay muchos, como la gestión de los menores migrantes, o los llamados campamentos de la vergüenza que ponen muy mal a una región solidaria como Canarias por la gestión del Gobierno de Canarias y su apéndice del Gobierno social comunista de Moncloa.

“Difícil solución”

Desde el Partido Popular “sabemos que es difícil la solución”, pero no seremos cómplices de esta situación “in extremis” al que nos ha llevado el Gobierno de Canarias y por extensión el Estado con su negligente política migratoria. Así las cosas, Manuel Domínguez señaló que el Estado debe hacer revisar a la Unión Europea su política ante la inmigración en regiones ultraperiféricas como Canarias que además es frontera exterior de la propia Unión. Por último, el diputado regional del PP no descarta iniciativas de su grupo en este sentido a través de nuestro eurodiputado Gabriel Mato ya que lo más acuciante es acabar con la muerte de migrantes en el mar.