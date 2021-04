“Dígale a Ayuso que al menos tenga la deferencia de responder al presidente de Canarias”. Con estas palabras Ángel Víctor Torres reclamó a la portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlamento regional, María Australia Navarro, que instase a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la también popular Isabel Díaz Ayuso, a que conteste a las cartas en las que el máximo dirigente de las Islas le solicita que acoja a algunos de los 2.300 menores migrantes que han llegado a las costas Canarias a bordo de una patera en el último año, “porque ni siquiera responde para decirnos que no”.

Torres respondió así a una de las preguntas formulada por Navarro, en la que le cuestionaba acerca de la evolución de la gestión de la crisis migratoria en las Islas. El presidente le recriminó que no le preguntara sobre las competencias que el Gobierno de Canarias tiene en esta crisis, –que son precisamente la atención a los menores migrantes no acompañados–. El Ejecutivo regional ha solicitado a los presidentes del resto de comunidades autónomas un ejercicio de solidaridad, al verse desbordados por el alto número de menores que han llegado a las Islas y que deben tutelar. Mientras que algunas regiones como Cataluña, Navarra, Cantabria han accedido a habilitar plazas para ellos, otras no han optado por lo mismo, e incluso ni siquiera han contestado a la petición del Gobierno canario, tal y como comentó el presidente Torres ayer.

“Usted responde a lo que es el argumentario de su partido”, le apuntó a Navarro y le recordó que aunque ahora critique el campamento de Las Raíces “el PP es el que desmanteló las infraestructuras en Canarias, once en todas las islas, entre los años 2010 y 1019”.

Para Torres es “patético” que el PP use el Parlamento de Canarias para tratar de hacer política estatal y acabó reclamando a Navarro que le solicitara a Ayuso que respondiese a las cartas de Canarias. Además, insistió en que el Partido Socialista no hizo un uso partidista del drama migratorio cuando en 2017 las llegadas en patera a Andalucía se multiplicaron y pasaron de las 8.000 a las 23.000 personas. “¿Escuchó usted hacer un uso partidario? No, porque la diferencia es acoger, responder, atender a la inmigración por razones humanitarias”, concluyó.

La portavoz popular, María Australia Navarro, aseguró sentir “rabia e impotencia” por sucesos como el ocurrido el pasado fin de semana, en el que el naufragio de un cayuco dejó cuatro fallecidos y 46 desaparecidos. “¿Y sabe qué hace Pedro Sánchez? No dar ninguna solución. ¿Y sabe qué hace usted? Lamentarse y callarse porque sigue intentando tapar las vergüenzas a su jefe de filas”, cuestionó.

Navarro recalcó que lo ocurrido la pasada semana en el campamento de Las Raíces “no tiene nombre” y le recriminó que en los centros de menores haya migrantes mayores de edad, mientras que en los centros de retención se da la situación contraria.

La popular insistió en que los canarios quieren soluciones y pidió que escuche a las ONG, a los trabajadores de los centros, los inmigrantes o, incluso, “a la gente de su partido como el alcalde de La Laguna o al presidente del Parlamento de Canarias”. “Señor Torres, reaccione, tiene que actuar de una vez. Plántese ante Pedro Sánchez y denuncie la falta de sensibilidad que tiene con nosotros y con los inmigrantes. No podemos continuar así”, determinó.