El PP denuncia la incertidumbre del curso escolar a un mes de que empiece

El PP denuncia la incertidumbre que rodea el arranque de la actividad educativa a un mes de que se abran las aulas. La presidenta de la formación popular en Canarias, Australia Navarro, considera, de hecho, que "incertidumbre es la palabra que mejor define el próximo inicio del curso escolar". La dirigente popular hace hincapié en que a escasos 30 días para el regreso a los centros educativos, tanto sindicatos como asociaciones de padres, madres y alumnos siguen reclamando su participación para que la vuelta a los colegios se haga con todas las garantías sanitarias y de seguridad.

La dirigente popular lamenta en un comunicado que "a estas alturas" no se haya hecho partícipe a los miembros de la comunidad educativa, quienes han solicitado una reunión urgente con la consejera de Educación con el objetivo de trabajar conjuntamente en la planificación del curso escolar y aportar mejoras a un protocolo "que califican de altamente mejorable". Para Navarro, "no tiene sentido" que a un mes de que casi 300.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato regresen a las aulas, el Gobierno "no haya sido capaz de sentarse con quienes mejor conocen las peculiaridades de cada centro", y que, por contra, solo los haya tenido en cuenta para hacer recaer en ellos toda la responsabilidad al tener que elaborar sus propios planes de contingencia.

Según la presidenta del PP, la única certeza es que la Educación "no fue una prioridad para este Gobierno durante la pandemia ni lo está siendo ahora", pues quedan muchas incógnitas por resolver, insiste, como si se bajará la ratio de alumno por aula, si ya se han contratado a nuevos profesores, si se han habilitado nuevos espacios y si se mantendrá la presencialidad en todos los niveles educativos, teniendo en cuenta además el aumento de contagios que se está produciendo en la región.

Navarro advierte que no queda tiempo "para improvisaciones" y que no se puede volver a tropezar en la misma piedra que nos condujo, señala, a un final de curso caótico. "Si el Gobierno de Canarias quiere evitar estos errores del pasado lo mejor es sentarse y escuchar a la comunidad educativa.