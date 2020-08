Ciudadanos cree que Canarias tendrá que recortar su Presupuesto para 2021

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, considera que "Canarias tendrá que recortar su presupuesto por la complacencia del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, con su homólogo estatal, Pedro Sánchez, y el conformismo del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez".

Espino destaca en un comunicado que el Ejecutivo canario va a iniciar la elaboración del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2021 partiendo de la base de que hay 900 millones menos para gastar, debido a la caída de los ingresos y a una menor financiación autonómica.

Según la diputada de la formación naranja, "esos 900 millones menos en el presupuesto de 2021 son producto de que no nos dejan utilizar el superávit de 2018, no se ha concretado el de 2019 y no nos permiten el endeudamiento que sí han acordado con el País Vasco".

Espino ha denunciado este comportamiento del Gobierno estatal, porque, a su juicio, "las reglas de juego deben ser las mismas para todas las comunidades autónomas y debe tener más sensibilidad con aquellas que tienen mayor tasa de pobreza y exclusión social, pues son las que más lo necesitan".

En este sentido, ha urgido a Torres a reclamar a Sánchez que cambie su actitud con las islas.

La portavoz de Cs ha criticado que, bajo el lema de que no toca bajar ni subir impuestos, "el vicepresidente y consejero de Hacienda siga renunciado a hacer política fiscal para ayudar a autónomos y pymes, y de ese modo reactivar la economía y poder recuperar los ingresos en los próximos meses. No puede mantenerse con los brazos cruzados esperando un milagro", ha recalcado Espino.

En opinión de la diputada de Cs, elaborar las cuentas de 2021 con las incógnitas apuntadas ayer por el propio Rodríguez "es como construir castillos en el aire".

Por ello, ha cuestionado que "pretenda tramitar un presupuesto sin conocer el entorno económico al que va a tener que hacer frente", como consecuencia de la situación cambiante y compleja que ha provocado la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.

Previamente, ha dicho Espino, hay cuestiones importantes que resolver", como los objetivos de estabilidad que va a fijar el Estado o las cantidades a cuenta que pretende entregar el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y el uso y distribución de los fondos de reconstrucción aprobados recientemente por la Unión Europea.

"Por no saber, no se sabe ni siquiera si el Gobierno estatal va a prorrogar sus presupuestos o va a aprobar unos nuevos", ha dicho la portavoz de Cs.

La parlamentaria de la formación naranja ha indicado que, antes de embarcarse en la elaboración de las cuentas de 2021, "Rodríguez debería asegurar que Canarias va a poder hacer uso de los 500 millones de la sentencia del Convenio de Carreteras, incluidos en el superávit de 2018".