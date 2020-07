Canarias tacha de ilógica la decisión de Reino Unido y agradece la postura de Alemania

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que la decisión de Reino Unido de imponer un confinamiento a los turistas que vuelvan de España como consecuencia del coronavirus "no tiene lógica" epidemiológica y ha agradecido la postura de Alemania, que ha excluido a Canarias y Baleares de su recomendación de no realizar viajes no esenciales.

Torres precisó en declaraciones a los medios de comunicación que "en estos momentos están realizando todas las labores diplomáticas posibles para poder reconducir la situación" y que exista una excepción al menos para los territorios archipielágicos.

Para el presidente canario, "no tiene sentido" sanitario incluir las islas en el mismo saco que el resto del territorio cuando los datos de epidemiología tanto en Canarias --"con el segundo mejor de todas las CCAA"-- como en Baleares son mejores a los del Reino Unido.



El turismo internacional es necesario para Canarias

Torres incidió en que Canarias está "en un momento en el que se va remontando poco a poco" pero que "indudablemente" es necesario "el turismo internacional". "Y el mercado británico es muy importante para Canarias, como lo es también el alemán o el nórdico, especialmente a partir de septiembre, pero también en el mes de julio y agosto", apuntó.

Remarcó que Alemania ha "dado un paso" tomando una decisión diferenciando "espacios acotados". "Estamos hablando de una situación de coherencia, de justicia. No tiene lógica que nosotros impidamos viajar a un lugar donde hay mejores datos sanitarios y de contagiosidad que los nuestros", dijo.



La decisión definitiva

Por último a este respecto, Torres dijo creer que "entre hoy y mañana" tendrá lugar la "decisión definitiva". "Y por tanto, todo lo que ayude a poner el sentido común en conocimiento del Gobierno británico, bienvenido sea", apuntó.

Y es que, dijo, aerolíneas "están también hablando con el Gobierno británico" porque han dicho que quieren "viajar". "Me consta que se está produciendo una negociación interna en el Reino Unido con empresas, en este caso de aerolíneas que no entienden la medida de impedir o de no recomendar viajar a Canarias", continuó.



La vacuna podría llegar en noviembre

El presidente de Canarias dijo, asimismo, que el "deseo" de todos es una vacuna que "pueda estar cuanto antes" y avanzó que ha recibido "información positiva de que puede estar es en el mercado en el mes de noviembre".

"Se urge para esa vacuna, pero entre tanto tenemos que medir la distancia a cumplir con las normas y activar todos los mecanismos para la generación económica preservando la salud", aseveró.