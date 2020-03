Ángel Víctor Torres: "Se tiene que cumplir el REF en el presupuesto estatal"

Con la aprobación de la senda de estabilidad parece que se da vía libre al Presupuesto estatal de 2020. ¿Va a cumplir el Régimen Económico y Fiscal?

Es que se tiene que cumplir el REF, se tiene que cumplir el Estatuto de Autonomía de Canarias, todo lo que está regulado sería la primera vez que se cumpliría, y ya no habría interpretaciones jurídicas. Eso lo sabe perfectamente el Gobierno de España, que así es, y yo no tengo ninguna duda de que así va a ser. Siempre un presupuesto, hablando con claridad, admite, ya no en estas cosas que son de obligado cumplimiento, sino en otras que se puedan mejorar a través de las enmiendas parciales. A los partidos que han dado su apoyo a la senda de estabilidad, mi reconocimiento. Ahora necesitamos más síes que noes para aprobar el presupuesto y, por ello, a los que han dado su apoyo, o al menos no se opusieron, les pido responsabilidad, y también al Gobierno de España, para que podamos sacar los presupuestos. Si conseguimos que salgan antes del verano, que es la fecha ideal, Canarias automáticamente genera cientos de millones de euros por los convenios.