NC avisa que retirará su apoyo a Sánchez si no saca a las Islas del impuesto aéreo

Nueva Canarias no se fía. La formación nacionalista lanza una advertencia clara y rotunda al presidente Sánchez y al PSOE: si Canarias no queda excluida del nuevo impuesto al combustible aéreo (queroseno) que plantea el Ministerio de Hacienda dejará de cooperar con el Gobierno central en el Congreso. Al diputado Pedro Quevedo no le consta aún de forma fehaciente que en el texto que maneja Hacienda se deja fuera a los archipiélagos de esta tasa, por lo que hasta que no lo compruebe NC mantendrá las espadas en alto ante cualquier atisbo de que Canarias se vea afectada por este gravamen que ha surgido desde la UE y que España tiene previsto trasladar a su política fiscal.

En las últimas semanas se han sucedido declaraciones tajantes desde los gobiernos de Canarias y Baleares para que los dos archipiélagos queden fuera de este impuesto. El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, también lo ha manifestado por activa y por pasiva porque así se lo ha trasladado tanto al jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, como a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero Quevedo, aunque no desdeña el compromiso de Torres, sí advierte que "está bien que el presidente del Gobierno se pronuncie claramente pero es necesario no aflojar un punto en este asunto porque no garantizada nada porque estamos acostumbrados a que este tipo de manifestaciones no suponen necesariamente que se cumplan con los derechos de los canarios". "Se nos dice que la singularidad de Canarias está considerada pero, aunque nos lo podamos creer, si este asunto no se resuelve NC planteará un escenario de enérgica protesta de todas las formas posibles", asegura.