Mariscal tilda de nula la influencia de España en la actitud de Rabat con sus aguas

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular y diputado por Las Palmas, Guillermo Mariscal, lamenta la "nula" influencia de España en la actitud de Marruecos respecto a la delimitación de las aguas territoriales. "La incidencia, la fortaleza y la presencia política española tienen una influencia negativa o ninguna en la actitud de Marruecos. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España ante un país que es amigo es hacerle ver la necesidad de cumplir los tratados conjuntos de amistad", dijo ayer al ser cuestionado por el ofrecimiento del país vecino a negociar la delimitación con las aguas canarias.

Para el popular, el cumplimiento de estos tratados exige que no se pueden tomar medidas unilaterales para defender sus aguas, "o lo que fuere", sin contar con su "amigo", que es España. "Si eso sucede así es porque Marruecos entiende que España es un país que no sabe, no puede o no quiere defender sus intereses".