Asier Antona y Pablo Iglesias, a la 'greña' en el Senado

Asier Antona, senador canario por el Partido Popular (PP), ha protagonizado este martes un rifirrafe con el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias . Antona ha invitado al líder de Podemos a leer 'La metamorfosis' de Franz Kafka, argumentando que él se ha metamorfoseado pasando de espiado a espiar.

Por su parte, Pablo Iglesias le ha devuelto la pelota con una sarcástica frase. "Celebro que usted lea no solo 'La metamorfosis', sino que lea, en general, señoría", dijo. También agradeció al senador del PP que reconozca que fue espiado. A su vez, le ha leído literalmente la conclusión del informe que ratifica el uso de los recursos del Estado para espiarle y ha terminado calificando el hecho de delincuencia y de delincuentes a quienes lo ordenaron, en alusión al PP.

Iglesias ha colgado el vídeo del enfrentamiento en Twitter, con el siguiente comentario: "Un senador del PP me ha recomendado leer a Kafka y, de paso, ha reconocido que las cloacas organizadas por los suyos me espiaron. Le he leído una cosa sobre su partido".