La asociaciones africanas denuncian que las Islas se hayan convertido en "un tapón" para los migrantes

El presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, Mame Cheíkh, ha denunciado, esta mañana, que Canarias se haya convertido en un "tapón" para la población migrante. El también portavoz de la plataforma Canarias libre de CIE ha subrayado que los migrantes solo buscan un "trabajo y un futuro mejor" y que las autoridades no están permitiendo que muchos de los afectados lleguen hasta sus familias que residen en los países de destino. "Canarias no debería olvidar su historia migratoria y debería recordar que la mayoría no quiere quedarse ni en las Islas ni en España, quiere llegar hasta sus familias en otros países de la Unión Europea", ha apuntado.



Representantes de la plataforma Canarias libre de CIE se han congregado esta mañana frente a la Delegación del Gobierno para exigir el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros , especialmente el de Barranco Seco. Un lugar donde según ellos se vulneran los derechos básicos de las personas. Consideran que privar de libertad a estas personas es una medida superlativa para su situación y que existen centros "más adecuados" para gestionar la migración en Canarias. "Estos centros son cárceles en las que hay personas que no han cometido ningún delito", explica Cheíkh.



Desde la plataforma denuncian que a los migrantes no se les está entregando informes médicos y que no se les está ofreciendo ayuda legal. Además solo cuentan con asistencia sanitaria de lunes a sábado en horario de mañana y tarde y no están acompañados de intérpretes en todo momento por lo que mucho "no se enteran de lo que ocurre", según explican desde la plataforma.



La vulnerabilidad de las mujeres es otra de las cuestiones que más preocupa a las asociaciones. Aseguran que muchas sufren vilencia entrema durante los trayectos y muchas llegan en situación de embarazo, por lo que agradecen que actualmente no haya mujeres en el CIE de Barranco Seco y se hayan buscando otras alternativas a través de las asociaciones. Una situación que esperan que se repita en el caso de los hombres.