NC rechaza la devolución de migrantes de Mali a Mauritania desde Canarias

Nueva Canarias mostró ayer su absoluto rechazo a las devoluciones de migrantes de Mali a Mauritania en vuelos desde Canarias, denunciadas por algunas ONG y justificadas por la Delegación del Gobierno de España en que se trata de personas que han entrado ilegalmente en el país. Esta crítica del socio en el Ejecutivo regional cuatripartito, sustentado por el PSOE, Podemos, NC y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), coincidía ayer con la visita que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tenía previsto realizar hoy a Canarias, para abordar la crisis migratoria tras comprometerse con el presidente regional, Ángel Víctor Torres, a ver in situ la situación derivada por la incesante llegada de pateras a las Islas. No obstante, el encuentro se ha pospuesto por "indisposición del ministro" que está buscando fechas para febrero, informaron desde Presidencia del Ejecutivo canario.

El portavoz de NC en el Parlamento de Canarias, Luis Campos, denunció ayer además el "sistema carcelario" por el que se rigen los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Campos instó a Grande-Marlaska "a desarrollar una política clara, definida y regida por principios humanitarios que sustituya los internamientos por la acogida y la atención integral y deseche los acuerdos con los estados africanos para que actúen como gendarmes".

"Así no", reclamó Luis Campos al ministro ante las últimas devoluciones a Mauritania de personas de Mali, las cuales corren un grave peligro si se les hace retornar a su país, "inmerso desde hace años en un conflicto armado y uno de los más pobres del mundo. Es un tremendo error convertir a los países de origen como Mauritania, con los que España ha firmado acuerdos bilaterales para frenar la salida de embarcaciones, en estados gendarmes y sin que se den las garantías de velar por los derechos humanos y el principio de no devolución", señala Campos.

El portavoz de NC se refería a 56 malienses que, según el delegado del Gobierno, Juan Salvador León, fueron devueltos este fin de semana a Mauritania por ser país del que partieron a Canarias en patera. "Nosotros no nos informamos sobre las nacionalidades, no nos preocupa a quiénes devolvemos, sino el hecho de que tengamos que hacerlo. Son personas que llegan buscando una vida mejor de manera irregular. Por lo tanto, son susceptibles de devolución y ésta se hace legalmente", justificó el delegado el pasado martes Juan Salvador León sobre estas devoluciones. El delegado explicó que España tiene un convenio de devolución con Mauritania no sólo para las personas con esta nacionalidad sino para todas las que hayan llegado a las Islas procedentes de este país. Respecto a la particular situación de los malienses, el delegado señaló que "ellos huyen de la guerra y otros del hambre" y recordó que "los que son susceptibles de solicitar asilo pueden hacerlo perfectamente, así que si fueron repatriados será que no iniciaron el trámite".



No coinciden las cifras



Sus cifras de devolución de migrantes no coinciden con las aportadas por el Defensor del Pueblo, que recoge en su página web la salida de dos aviones "del operativo de repatriación (vuelo Frontex)" con destino a Mauritania. En total 72 malienses se devolvieron en una semana, según sus datos. El primer vuelo salió el lunes 20 de enero desde Gran Canaria con 46 africanos a bordo, de los que 34 eran malienses, y el segundo el lunes 27 desde Tenerife Norte, con 42 migrantes, 38 de ellos de Mali.

Finalmente, el portavoz de NC denunció que "no puede" ser que la política que se practique desde Canarias y el Estado vaya "en la línea" del endurecimiento de las reglas que domina entre los estados miembros de la UE. De otro lado, Juan Salvador León volvió ayer a pedir a los 88 ayuntamientos del Archipiélago que colaboren en la acogida de inmigrantes ante el repunte que registra la llegada de pateras a las Islas. Tras reunirse con la presidente a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, León indicó que ha dirigido un escrito a "todos los alcaldes de Canarias y presidentes de cabildos" en el que les solicita que "colaboren con un problema de las Islas Canarias", en referencia al repunte migratorio por esta vía.

A su juicio, se trata de "un repunte significativo" de un problema que "concierne a todos", más aún en las Islas, que tienen "la peculiaridad de ser un territorio fragmentado y tener una capacidad de acogida" que se ve desbordada ante esta afluencia de pateras. Juan Salvador León precisa que los 96 inmigrantes llegados el martes a Canarias -en dos pateras a Fuerteventura- se encuentran en dependencias policiales, ya que hay un plazo de 72 horas para identificarlos a todos

Una vez transcurrido este tiempo a estas personas les quedarán "dos caminos: quedar en libertad, puesto que el único delito cometido es entrar en el país de una forma irregular", o ser atendidos por ONG, que realizan una "labor impresionante" en espacios que busca el Ministerio de Migraciones.