Clavijo convence a los militantes de CC grancanarios de apoyar la alianza con NC

El expresidente del Gobierno y actual senador autonómico de CC, Fernando Clavijo, logró ayer convencer a los militantes de Coalición Canaria en Gran Canaria para que den su apoyo a la alianza electoral con Nueva Canarias a los comicios generales del 10 de noviembre. El debate en la Ejecutiva insular de la formación se vivió con intensidad, teniendo en cuenta las fricciones de antaño entre ambas organizaciones nacionalistas, principalmente en Gran Canaria, isla donde se gestó NC en 2005 tras escindirse de Coalición Canaria. Pero ayer cerraron filas en torno a la confluencia y aparcaron sus diferencias con NC en busca de un objetivo mayor: "conseguir más representación en Madrid", explicó Pablo Rodríguez, secretario insular de CC en Gran Canaria, tras la reunión. Entre las dos fuerzas se garantizan prácticamente un escaño en esta Isla, e incluso cabe la posibilidad de dos. En las anteriores elecciones generales de abril ninguna de estas formaciones nacionalistas lograron asiento en el Congreso ni en el Senado. A esta reunión, acudió Clavijo que defendió la importancia de que una voz canaria, nacionalista, se oiga en Madrid.

"No se trata de nombres, ni del proyecto; estamos hablando de Canarias", expuso Fernando Clavijo con el objetivo de cerrar filas e impulsar la campaña electoral tras el acuerdo firmado con NC; un acuerdo que describió como "vital pero no para las siglas; es vital para Canarias". Según explicó el senador autonómico, en los próximos meses Canarias, España y Europa van a vivir momentos económicamente duros que serán especialmente complicados para el Archipiélago y por eso se han de redoblar "esfuerzos para multiplicar la presencia nacionalista en Madrid".

"No es una cuestión de siglas", insistió, "porque estamos hablando del futuro de Canarias, de hacer que se cumpla el REF y el Estatuto y de conseguir el peso necesario para que el Estado nos defienda ante Europa". "Por responsabilidad y compromiso con nuestra tierra no podemos conformarnos con tener solo dos diputados; tenemos que ir a por tres y por cuatro y garantizar así que seamos necesarios y si el camino para ello es la unión con NC, así debe ser", sentenció el expresidente del Gobierno.

Clavijo transmitió a sus compañeros de partido que "no es el momento de personalismos, no es el momento de ver quién gana dentro de un enfrentamiento con NC, tampoco es el momento de recordar rencillas o traiciones; es el momento de pensar con la cabeza y saber que cuantas más manos se levanten en el Congreso para exigir el cumplimiento de nuestro fuero más posibilidades tenemos de que en Canarias no se destruya empleo".

El senador autonómico apeló a la sensatez y al compromiso con la ciudadanía. "No hagamos caso a las críticas", continuó, "ignoremos a quienes se quieren bajar de este acuerdo y ni siquiera comentemos pataletas o discusiones ideológicas sobre izquierda o derecha o quien es más o menos; marquemos la prioridad que no es otra que asegurarnos que haya voces suficientes en Madrid que no dependan de otras disciplinas de partido que trabajen por Canarias". "Si con el preocupante escenario económico que se avecina no nos centramos en colocar voces de obediencia canaria en Madrid estaremos defraudándonos a nosotros mismos y a los principios que nos hacen militar en Coalición Canaria", subrayó el dirigente de CC.

Pablo Rodríguez se hará cargo de coordinar la campaña electoral para conseguir el máximo apoyo de la militancia y de los canarios, una campaña que encabezará al Congreso por Gran Canaria Pedro Quevedo (NC), seguido de María Fernández (CC).

"Hemos hecho un cierre de filas claro porque más allá de las diferencias que puedan existir está la oportunidad de aunar los esfuerzos nacionalistas para unas elecciones generales que son enormemente complicadas y tenemos que defender el REF, el Estatuto o los convenios", sostiene Rodríguez, quien espera que las discrepancias internas en NC, con Roque Aguayro, no tengan un coste electoral en Gran Canaria.

García Ramos lanza el anzuelo para impulsar un cambio en el Gobierno

Juan Manuel García Ramos, presidente del Partido Nacionalista Canario (PNC), no le ve futuro al cuatripartito pacto de las flores y propone una alternativa: un Gobierno nacionalista junto al Partido Popular. "Acaba de empezar la legislatura y ya hay enfrentamientos entre los partidos del pacto (PSOE, NC, Podemos y ASG)", critica García Ramos, quien asegura que con la alianza electoral alcanzada entre CC y NC se da un "buen escenario" para sumar los votos necesarios para que los nacionalistas se hagan con el Gobierno. Serían 25 de los nacionalistas y 11 de los populares. El presidente del PNC se muestra encantado con la unión de las fuerzas nacionalistas y considera que las discrepancias actuales en ambos partidos "acabarán silenciándose y prevaleciendo la unidad".

La propuesta de Gobierno que defiende el dirigente nacionalista colocaría a Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias,?como presidente del Gobierno y a Australia Navarro, presidenta regional del PP, como vicepresidenta. García Ramos garantiza que esta alternativa "defendería mejor los intereses generales de Canarias".

"El nacionalismo no ha desaparecido, se ha fortalecido tras la unión de CC y NC ", asegura el dirigente soberanista, quien subraya que el resto de partidos no darán la cara por los asuntos de Canarias en Madrid. "Las directrices del resto están en la capital, por lo que hay que tener diputados libres capaces de poner el Archipiélago por encima de cualquier otra cosa", apunta.

García Ramos considera, además, que la salida de Fernando Clavijo del Parlamento canario puede facilitar la posibilidad de ese cambio de gobierno en Canarias.

El dirigente del PNC había organizado en El Hierro un encuentro el próximo sábado con figuras históricas del nacionalismo canario como Manuel Hermoso, José Carlos Mauricio, Paulino Rivero, Mario Cabrero o Antonio Castro. A la reunión estaba invitado Román Rodríguez y fue este mismo quien pidió el aplazamiento de la cita teniendo en cuenta las discrepancias internas en NC por su acuerdo con CC y el clima preelectoral.