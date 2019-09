Errejón se desvincula de Más Canarias a las horas de presentarse la plataforma

personas en solo 72 horas" y que ha mantenido ya "conversaciones no formales" con dirigentes de NC para intentar confluir en las elecciones generales

Más Madrid ha dado la espalda a la plataforma ciudadana Más Canarias tan solo un par de horas después de que se anunciara su constitución "con el fin de sumar apoyos, liderar una posible alianza, cooperación, integración o hermanamiento" con la formación de Íñigo Errejón de cara a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

José Manuel Corrales, que lidera esta plataforma ciudadana, reconocía al mediodía en declaraciones al periódico EL DÍA haber mantenido "contactos" con dirigentes políticos de diferentes formaciones progresistas y, preguntado si entre ellas se encontraba también Nueva Canarias (NC), el político tinerfeño confirmó la existencia de "conversaciones no formales" con dirigentes de esta formación nacionalista. "Hemos dialogado", añadió.

Corrales aseguró que la plataforma ciudadana que lidera "ha estado trabajando desde hace más de seis meses, incluso antes de la última cita electoral, pero ahora hemos querido dar este paso para su constitución formal". El veterano político aseguró que tras "el fracaso compartido" por PSOE y Unidas Podemos tras no haber alcanzado un acuerdo que permitiera un gobierno progresista y con voluntad reformadora en el país "ha llegado la hora de conformar un tercer espacio político de diálogo, incluso con aquellos que aunque no se sientan de izquierdas, creen en la necesidad de llevar a cabo cambios".

El exedil en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que formó parte de Izquierda Unida, PSOE, Socialistas por Tenerife (SxTF) y Por Tenerife (XTF), afirmó que a lo largo de esta semana los integrantes de la plataforma ciudadana llevarían a cabo "un proceso de reflexión sobre el papel que jugará Más Canarias", movimiento del que aseguró a través de un comunicado "haber alcanzado en 72 horas la adhesión y apoyo de 907 personas". Sin embargo, apenas tres horas después de las declaraciones realizadas por José Manuel Corrales, Más Madrid hacía pública su "desvinculación" de esta plataforma constituida en el Archipiélago.

En este sentido, fuentes próximas a Íñigo Errejón aseguraron que "nunca hemos tenido contactos con esta formación; ni formales, ni informales, ni de ningún tipo" a la vez que descartaban que en un futuro próximo, antes de las elecciones generales del 10 de noviembre, se produjera algún tipo de acuerdo con Más Canarias.

Estas fuentes reiteraron que "no hemos hablado ni mantenido contactos a ningún nivel, ni con Corrales, ni con nadie del entorno político de Más Canarias", concluyeron desde el partido de Íñigo Errejón.

Por su parte, desde la plataforma Más Canarias se destacaba que este nuevo proyecto lo integran varias formaciones políticas, colectivos sociales, activistas de movimientos sociales y personas a titulo individual, "con un ideario reivindicativo y de carácter progresista y verde".

A pesar de anunciar su intención de apoyar a Errejón, y habiendo sumado formaciones progresistas como Compromís o Las Mareas gallegas, entre otras, Más Canarias señaló a la vez que esa decisión no estaba cerrada.

De hecho, la plataforma asegura que a lo largo de esta semana "se reflexionará y decidirá si se presenta o no a las elecciones generales del 10N".

Según Más Canarias, "esa reflexión, que es urgente, estará presidida por el principio de no desaprovechar ningún voto, ni dividir aún más al electorado progresista". En este sentido, Corrales aseguró que "nos presentaremos en aquellos lugares donde sumemos y no lo haremos donde nuestra fuerza reste". Asimismo, aseguraba que intensificaría sus contactos con organizaciones como Compromís, Más Madrid, Mes de Baleares o las Mareas gallegas. Algo que ahora se antoja prácticamente descartado ante el rechazo expuesto por Más Madrid.

Más Canarias señala que "el entusiasmo generado tras las elecciones del 28 de abril, con la victoria de los partidos progresistas, se ha disipado ante la dificultad de PSOE y Unidas Podemos para ponerse de acuerdo en la negociación de un Gobierno con voluntad reformadora y que respete al electorado de ambos partidos. La ilusión en las urnas por un estado más social se está tornando en desafección y una falta de confianza creciente en la casta política".

"Frente a las políticas de recortes, Más Canarias promueve la defensa de derechos sociales, cuidado del medio ambiente y el feminismo, orientando las políticas públicas hacia un futuro más sostenible, más sano, más democrático, más seguro y más justo para todos y todas", propone la plataforma como ideario político.

El coordinador territorial de Nueva Canarias, Luis Campos, admitió ayer que la alianza entre el partido de Íñigo Errejón y Compromís para concurrir juntos a las elecciones generales del 10 de noviembre en las provincias de la Comunidad Valenciana supone "un giro de los acontecimientos" que puede influir en los pactos que alcance la propia formación nacionalista canaria.

"Nueva Canarias no se cierra a la posibilidad de sentarse con fuerzas con las que puede haber una nueva confluencia", indicó Campos en los pasillos del Parlamento regional. La ejecutiva del partido acordó el lunes constituir una comisión que se encargue de "sondear" posibles acuerdos para concurrir a los comicios del 10N, con tres alternativas de partida: alianzas con el PSOE , con Coalición Canaria -con ambos ya llegaron en su momento a pactos que funcionaron "de manera positiva"- o presentarse en solitario.

Pero la confluencia entre la organización de Errejón y Compromís ha abierto una cuarta vía para NC, que hasta ahora no la había contemplado, explicó Luis Campos, porque el partido del fundador de Podemos tampoco había expresado su intención de formar parte de plataformas electorales con otras fuerzas políticas. "Vamos a esperar a los contactos que así hayamos establecido", señaló el coordinador territorial de Nueva Canarias en referencia a PSOE y CC. Pero "si estas conversaciones no resultan satisfactorias o si recibimos la llamada de esta organización (en referencia a la de Errejón), no tendremos problema en hablar", avanzó Campos, que aseguró que por el momento no se han mantenido contactos con Más Madrid (o Más País, en la posible denominación de su marca nacional).

NC, abierta a confluir con PSOE, CC o Errejón