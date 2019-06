Australia Navarro mantiene su renuncia pese al rechazo de Antona

Madrid traza la hoja de ruta, según algunos dirigentes

Australia Navarro mantiene su renuncia como secretaria general del PP en Canarias pese a que Asier Antona, presidente del partido en las Islas, la rechazó hace cuatro días en la reunión de la Junta Directiva Autonómica extraordinaria y urgente que se celebró en?Santa Cruz de Tenerife. Fuentes del partido aseguran que la aún número dos de la formación popular sigue adelante con su intención de dimitir tras frustrarse el pacto de centroderecha y salir a flote el cisma interno del partido. El malestar que divide a la formación en las Islas también se evidenció en la reunión de presidentes locales de Gran Canaria en la sede de la calle Albareda de Las Palmas, encuentro que se produjo justo al día siguiente de que tuviera lugar la junta directa regional. Parte de los integrantes del partido no dan crédito de la situación desatada con la ruptura entre Antona y Navarro tras trascender el nombre de la secretaria general como posible candidata a la Presidencia de Canarias en el pacto fallido entre populares y nacionalistas. Los críticos con la dirección regional miran a Génova para que reconduzca la situación cuanto antes.

Antona, en declaraciones a la Cadena Ser, señaló que la renuncia que verbalizó Navarro en el encuentro del pasado martes "no tiene efecto" porque no se dio trámite a la misma. El presidente regional, que en esa misma reunión destituyó a la número dos como portavoz del grupo parlamentario, no reconoció que existieran tensiones en su partido y apuntó que la única crisis que conoce es la de Coalición Canaria, que se quedó fuera de la mayoría de las instituciones en las que estaba presente. Antona aseguró, a su vez, que si la alianza de centroderecha no fructificó fue porque en ningún momento estuvieron garantizados el apoyo de 36 diputados por el veto que impuso Cs a Fernando Clavijo por estar investigado en el denominado caso Grúas.

En las filas del partido en Gran Canaria se llegó a lanzar la posibilidad de recoger firmas en apoyo a Navarro, pero de momento no se ha llegado a poner en práctica dicha iniciativa.?Navarro, secretaria insular del PP, explicó ante los presidentes locales y ante Antona que en las negociaciones para alcanzar una alianza de Gobierno actuó como Génova impuso. Voces del partido apuntan a que buena parte de sus miembros están ahora a la expectativa y, sobre todo, a la espera de que la dirección nacional tome una decisión sobre el rumbo del PP canario. El hecho de que Génova haya frenado una hipotética abstención de los parlamentarios populares en la investidura de Ángel Víctor Torres (PSOE) y descartado cualquier iniciativa en los cabildos de Tenerife y La Palma para desalojar a CC significa, para algunos, que la hoja de ruta del PP canario ya se traza desde Madrid. Más aún cuando el secretario general del partido, Teodoro García Egea, dejó abierta la puerta a una posible moción de censura al nuevo gobierno que se forme.

García Egea, que junto a Javier Maroto, vicesecretario de Organización del PP, se desplazó la semana pasada a las Islas para tratar de cerrar un pacto de centroderecha con la presencia de ASG, aún ve posibilidades de que esa unión se lleve a cabo. El presidente de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, considera, en cambio, que el PP?ya llega tarde para tratar de revocar el pacto progresista. "Ya le gustaría a él tener la posibilidad de hablar conmigo todos los días", indicó tras la afirmación de Egea de que estaba en permanente contacto con él. En una entrevista concedida a Onda Cero, el líder de ASG señaló que el PP "intenta recuperar el espacio perdido" porque "tuvieron la oportunidad" de gobernar en las Islas "y fracasaron".