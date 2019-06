Reunión en Presidencia y crisis a la vista en el PP canario

Tras el anuncio del pacto, la incredulidad y sorpresa se extendieron entre muchos miembros de CC y, en parte, del PP. El presidente regional, Fernando Clavijo, le pidió a Casimiro Curbelo verse y la reunión se dio en Presidencia. Según señaló a El Día, Curbelo quiso despedirse de su "gran amigo como presidente", y así se lo quiso avisar antes a Torres, "aunque no me cogió el teléfono, y a Román, que sí me respondió, por si alguien pensaba algo raro".

Según explica el líder de ASG, en la mañana se le dio a entender que José Manuel Villegas, secretario general de Cs, había levantado el veto a Clavijo, pero no Rivera, "o al menos no se había recibido respuesta de él". No obstante, recalca que, "si bien he hecho una negociación amplia con el centroderecha", su decisión tenía otros factores y, "salvo días de la semana pasada, siempre la tuve clara".

Curbelo pasó por Presidencia para despedirse de Clavijo y el PP canario puede acabar con gestora

La tarde en Presidencia fue intensa. Antes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicesecretario, Javier Maroto, habían viajado por la mañana a Gran Canaria, pretendidamente para firmar el pacto de centroderecha. Vinieron luego a Tenerife y, tras pasarse por el Parlamento, se vieron también con Clavijo en Presidencia. Lejos de estar molesto con Curbelo, según las fuentes consultadas, el presidente está muy defraudado con el PP, al que se le abre ahora una crisis profunda en las Islas con dos claros sectores: el del líder regional, Asier Antona, y el de José M. Soria, en la sombra, que siguió defendiendo ayer la opción de Australia Navarro como presidenta para salvar la situación, aparte de la alternativa de la renuncia de Clavijo.

Los próximos días serán claves en el PP, sin que se descarte ya la creación de una gestora.

También pasó por Presidencia en la tarde la diputada electa Vidina Espino (Cs).