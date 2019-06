"No ha sido el PP quien ha puesto veto a Clavijo en el Gobierno"

El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, anunció ayer que será su partido el que ahora liderará la ronda de negociaciones para alcanzar un "bloque de gobierno estable" en el Archipiélago y desbloquear la actual situación.

Antona señaló que su formación tiene vocación "de gobierno" y, sobre la propuesta de que el PP lidere y presida el futuro Ejecutivo autónomo, el comité negociador llevará a cabo los contactos con las otras fuerzas políticas.

Ante la pregunta de si Fernando Clavijo, líder de CC, debe estar o no en el futuro Consejo de Gobierno, el presidente regional de los conservadores aseguró que "no ha sido el PP quien puesto veto a Clavijo; ha sido Ciudadanos". La respuesta parece obvia, pero en el contexto en el que se hace algunos creen ver algo más. No pasó de ahí y no se salió del guión en la comparecencia que hizo junto al presidente insular, Manuel Domínguez, y Lope Afonso, que integra el comité negociador. Dejó claro que el primer objetivo es obtener "el sumatorio para llegar a los 36 diputados" en la cámara. Y que después será el momento de confrontar programas y reparto de áreas de gobierno. Aclaró que es falso que en las negociaciones que ha habido hasta ahora pidiera la mitad de las consejerías o que impusiera el veto a Clavijo.

Domínguez afirmó que "Carlos Alonso es el presidente del Cabildo elegido por los tinerfeños, independientemente de lo que hemos dicho en los últimos años". No obstante, dijo que para el gobierno insular no hay avances y que se exploran las opciones de CC o del PSOE.