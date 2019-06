Armas negocia el Cabildo de El Hierro sin que le agobie el riesgo de una censura

El presidente electo del Cabildo de El Hierro, el socialista Alpidio Armas, que empató con la Agrupación de Electores de El Hierro que lidera David Cabrera a cuatro consejeros pero le ganó en votos, confiesa a este periódico que no tiene excesiva prisa por llegar a un acuerdo de gobierno y que tampoco teme que la Agrupación Herreña de Independientes (AHI-CC) aproveche ese ritmo lento de negociación para alcanzar un pacto alternativo con Cabrera que le arrebate el gobierno.

Armas reconoce que sigue negociando con los otros cuatros partidos que han logrado representación: los de Cabrera, AHI-CC (3 actas), el PP (1) y Puede-IUC (1). Admite que se ha visto más y ha negociado más con la Agrupación de Electores, pero no descarta que llegue el próximo martes, día de la constitución de la nueva corporación insular, y no se haya cerrado un acuerdo que garantice estabilidad a la institución.

A su juicio, hay tiempo de sobra para pulir bien ese pacto y el programa de gobierno e insiste en que no teme perder la oportunidad de gobernar si finalmente la líder de AHI-CC y aún presidenta insular, Belén Allende, da un paso a un lado y dimite. Esa es la única, aunque dolorosa y contundente, condición impuesta por la Agrupación de Electores de Cabrera, formación surgida de la propia AHI por las enormes diferencias que tenían respecto a cómo ha dirigido el partido Allende hasta ahora, así como su gestión en el Cabildo.

Que esta escisión no era anecdótica respecto a AHI lo demuestra el hecho de que, presentándose solo al Cabildo, obtuvo un consejero más que la presidenta. Además, y aunque Cabrera sí solicitó el voto para Narvay Quintero (AHI-CC) al Parlamento regional, el hecho de que Allende fuera de número 2 para repetir en la Cámara autonómica hizo que muchos potenciales votantes críticos apostaran por otras alternativas o la abstención y AHI perdió un escaños.

Además, esta división ha hecho que, por primera vez, los socialistas tengan las tres alcaldías de la Isla, en pacto con Nueva canarias en la capital (Valverde) y con el PP en La Frontera, mientras que por mayoría absoluta en El Pinar. Como reconoce el propio Armas, y aunque el Cabildo resulta muy importante, este hito en la historia política local deja en un lugar privilegiado a los socialistas de cara al futuro, y más si el mandato coincide con un Gobierno central y regional también del PSOE, algo aún pendiente de confirmarse.

En declaraciones a El Día, David Cabrera admitió ayer que las negociaciones no han sido muy intensas, aunque se ha visto más veces y ha sido con Armas con el que más ha avanzado en la parte programática. No obstante, no se atreve a adelantar si se llegará a un acuerdo antes del martes de la próxima semana e insiste en que la reconciliación de las dos familias surgidas de AHI depende exclusivamente de la marcha de Allende. Además, y lejos de preocuparle, cree positivo que haya más opciones nacionalistas en la isla, como la de NC en Valverde.

La escisión en AHI fue de calado porque surge sobre todo, de un malestar de tiempo entre la mayoría de los fundadores de la Agrupación, principalmente de su líder histórico, Tomás Padrón, con el modo de llevar el partido y el poder de Allende. Estos dirigentes, aparte del ninguneo a Cabrera en las listas, se han sentido despreciados. Además, recuerdan que sigue sin cumplirse la decisión de la asamblea de 2016 de desligarse de CC.

El Día intentó ayer, sin éxito, conocer la opinión de Allende.