Curbelo valora a quién apoya para negociar programa y Gobierno

El teléfono de Casimiro Curbelo echa humo. El presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) sabe que "ahora sí que somos claves para un lado o para otro". La propuesta que ayer realizó Coalición Canaria (CC) al PP para ofrecerle la Presidencia del Gobierno de Canarias le parece "novedosa" y deja a su formación, con tres escaños, con la llave de un gobierno de izquierda junto al PSOE, Nueva Canarias (NC) y Podemos o de centro derecha con CC, Ciudadanos y el PP al mando del Ejecutivo. Los socialistas acogieron ayer con nerviosismo el órdago de CC, que podría dejar a Ángel Víctor Torres sin la Presidencia a favor de un dirigente del PP, pues Coalición ha pedido que Asier Antona, dirigente de los populares, dé un paso al lado como lo haría Fernando Clavijo. Al parecer, el PSOE ya le ha ofrecido a Curbelo la Vicepresidencia del Gobierno si opta por apoyar a la alianza de progreso, aunque solo cuente con tres diputados, dos menos que NC y uno menos que Podemos.

El presidente de la Agrupación Socialista Gomera afirma que le "da igual" quién gobierne en Canarias si hay coincidencia con sus propuestas programáticas y se respeta a La Gomera, dado que, según ha constatado, "las ideologías y los bloques no tienen importancia". Los órganos de dirección de ASG se reúnen hoy para decidir qué alianza de gobierno les interesa aunque Curbelo estima que aún queda tiempo para tomar una decisión definitiva. "De aquí al 25 -cuando se constituye el Parlamento- las ratas crían pelo y todo es posible", ironiza. A Curbelo lo llamaron ayer tanto Ángel Víctor Torres como Fernando Clavijo, "y más gente", precisa, y su respuesta fue la misma: "Estoy haciendo las propuestas programáticas y las propuestas para las áreas del Gobierno y estoy baremando".

Según Curbelo, que ha sido durante tres décadas destacado miembro del PSOE, los acuerdos políticos ya no obedecen a criterios ideológicos, sino programáticos y "pragmáticos", y su partido apoyará a quién mejor defienda los intereses de La Gomera y de Canarias. Reconoce que ahora mismo se ha "avanzado más" en la negociación con el PSOE que con CC, si bien eso no significa que esté más cerca de uno que de otro. "Las siglas no me dicen mucho viendo lo que pasa a nivel local", enfatiza, y cuestiona, en referencia al PSOE, que no se puede pedir el apoyo de NC y después quitarle alcaldías como las de Telde o Santa Lucía de Tirajana. También hay una "contradicción" en La Gomera entre "los dos o tres que le quedan" al PSOE con ASG a la hora de cerrar acuerdos, expone. Por ello, se muestra proclive a impulsar cambios legislativos para que el partido que gane las elecciones pueda gobernar y no se "hagan trampas con la aritmética". Sobre la posibilidad de que un dirigente del PP, o el propio Antona, llegue a la Presidencia, siendo la tercera fuerza política, admite que no estaba entre sus previsiones pero "todo es posible".