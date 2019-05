Clavijo acusa al Gobierno de "sembrar una cortina de humo" con la sentencia del convenio de carreteras

El presidente del Gobierno de Canarias , Fernando Clavijo, ha acusado este miércoles al Ejecutivo central de "sembrar una cortina de humo" en relación al cumplimiento de la sentencia extrajudicial del convenio de carreteras -que no cumplió el Estado-, por el que le debería pagar a Canarias algo más de 900 millones de euros. Para Clavijo "hay quien miente y quien dice la verdad", y en este sentido expone que el Gobierno de Canarias tiene los dos requerimientos de la Audiencia Nacional al respecto, siendo uno del 14 de mayo, por lo que apunta que "es falso lo que dice el Ministerio de Fomento que asegura que el 8 de mayo lo cumplió". A ello, agregó en declaraciones a los medios, que "fue el 17 de mayo y no el 8, cuando el Ministerio intentó firmar un acuerdo extrajudicial al segundo requerimiento de la Audiencia Nacional ". Sin embargo, Clavijo apuntó que tanto él como el vicepresidente del Gobierno de Canarias , Pablo Rodríguez , se negaron a suscribir dicho acuerdo extrajudicial porque "le querían quitar más de 300 millones de euros" de lo que recoge la sentencia a Canarias. Así, indicó que al no alcanzar un acuerdo, se le exigió a Fomento, "que cumpla la sentencia" e ingrese los "más de 900 millones que tiene que ingresar", apuntando que "todo lo demás es intentar sembrar una cortina de humo en un contexto de campaña electoral". Por ello, el presidente de Canarias ha considerado que todo esto "es una huída hacia adelante de un Gobierno que no quiere cumplir con Canarias y que está empeñado en quitarle los derechos a los canarios para llevárselos a otras comunidades autónomas como Cataluña o cualquier otra".