El Parlamento de Canarias convalida cambiar la ley para convocar 1.000 plazas de policías locales

El Parlamento regional ha convalidado este martes el decreto ley del Gobierno canario que modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias para permitir a los ayuntamientos delegar en el ejecutivo regional la convocatoria de plazas de agentes para cubrir sus vacantes.

La convalidación del decreto ley ha contado con el apoyo de los grupos Nacionalista Canario (CC-PNC), Popular (PP) y Mixto (Agrupación Socialista Gomera), mientras que han votado en contra Nueva Canarias (NC), Podemos y Socialista (PSOE).

Esta modificación se ha podido realizar por medio de un decreto ley una vez que se ha reformado el Estatuto de Autonomía y se ha llevado a cabo en una sesión plenaria "singular", en palabras de la presidenta del Parlamento de Canarias , Carolina Darias, ya que tuvo lugar en la sala Europa de la Cámara legislativa.

El cambio de ubicación para celebrar este pleno es que en el hemiciclo se llevan a cabo obras debido a que en la próxima legislatura el número de diputados aumentará de 60 a 70.

En nombre del Gobierno regional habló la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto , quien aseguró que la modificación es fundamental para permitir a los ayuntamientos delegar en el Ejecutivo regional convocar plazas de agentes para cubrir sus vacantes.

La delegación comprenderá, al menos, la competencia para aprobar las bases de selección, concretar las plazas a convocar y determinar los criterios de participación económica que asumirá de forma proporcional cada consistorio que delegue, y el Gobierno canario llevará a cabo una convocatoria anual unificada.

La consejera señaló que se estima que hay unas 700 plazas de policía local vacantes en la región generadas, añadió, entre otros factores, por las restricciones estatales que limitaron durante años la tasa de reposición.

A esas plazas, según la consejera, se suman las 300 vacantes que se estima que generará la aplicación del real decreto que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales.

La diputada del grupo Mixto Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), indicó que si bien es cierto que desde el Gobierno central se había limitado la reposición de policías locales ahora hay que facilitar en la medida de lo posible la convocatoria de nuevos procesos selectivos.

Melodie Mendoza recordó que cada ayuntamiento es diferente y los hay que tienen dificultades económicas para convocar una sola plaza, y por ello destacó que con este decreto se ayuda a las corporaciones locales.

La diputada de Nueva Canarias Esther González indicó que si bien el Estatuto de Autonomía permite modificar la ley por medio de un decreto no cree que en este caso se cumpla el requisito de urgente necesidad.

Reconoció que hay muchos ayuntamientos que tienen problemas de personal técnico para hacer con garantías el proceso de selección, pero recordó que en los prepuestos autonómicos Nueva Canarias planteó aumentar la partida económica de las corporaciones locales para esa finalidad.

"Esa propuesta fue rechazada por Coalición Canaria " y por ello Esther González opinó que el decreto ley del Gobierno canario tiene carácter electoralista porque el problema podía estar resuelto, y la diputada de Nueva Canarias recordó además el malestar de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) acerca de esta modificación sin consultar a esta organización.

El diputado de Podemos Manuel Marrero comentó que este decreto no parece producto del diálogo y consideró que es una "especie de lavado de cara" del gobierno por no hacer algo antes, y opinó que se trata de un "fracaso" del ejecutivo que no parece que resuelva los problemas de los policías locales.

Manuel Marrero manifestó asimismo que "nadie" parece estar satisfecho con este decreto ley, y expresó el rechazo de Podemos porque apoyarlo sería estar de acuerdo en que no se negocia y porque es el exponente de la "inacción" de un gobierno que no hecho nada para modificar la ley de policías locales.

La diputada del grupo Popular Luz Reverón opinó que este decreto ley es una medida ordinaria ante circunstancias extraordinarias y criticó que a pesar de que el gobierno regional decía que había acuerdo para cambiar la ley de policías locales no era así.

Luz Reverón indicó que ante la situación de que se precisa cubrir unas mil vacantes y hay ayuntamientos que no pueden hacer las convocatorias es necesario dar a las corporaciones locales la posibilidad de delegar las mismas en el ejecutivo regional.

Fecam

La diputada del grupo Socialista Nayra Alemán afirmó que la consejera ha sido incapaz de tener una ley de policías consensuada y ahora se reúne con los sindicatos para hacer una promesa electoral que ha llevado al Parlamento regional para que se la convaliden.

Nayra Alemán dijo que en este decreto ley el gobierno regional "se olvida" de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y puso en duda que se sepa dónde se precisan agentes.

La diputada del grupo Nacionalista Canario Socorro Beato recordó que este decreto tiene los mismos objetivos que la proposición no de ley aprobada en febrero del pasado año, que tuvo al apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Socorro Beato subrayó que el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias es positivo