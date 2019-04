Los 8 millones para el agua de riego no llegan y el campo isleño exige al Estado poner fin a su 'calvario'

El Ministerio de Transición Ecológica ha comunicado que la resolución con la compensación al agua de riego ha sido firmada pero lo cierto, "es que no hemos visto el documento y estamos aún a la espera de que llegue el dinero a las arcas del Archipiélago. Llevamos un calvario desde hace cinco meses y no terminamos de ver la solución", ha señalado este miércoles, en una nota, la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA), Ángela Delgado.

Delgado ha hecho estas declaraciones después de reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con el delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, y el resto de las organizaciones profesionales agrarias para abordar la transferencia con los ocho millones destinados a compensar el coste energético de la extracción y desalación de agua procedente de pozos y galerías para su uso en el riego de los cultivos de las islas.

Asaga Canarias decidió desconvocar la manifestación prevista para el 5 de abril, tras comprobar que la aprobación del real decreto contemplaba las alegaciones presentadas por esta organización profesional agraria, y conceder un margen de tiempo de un mes para que la transferencia de los ocho millones se hiciera efectiva, el mismo plazo que transcurrió desde que se aprobara el RD con la primera compensación para el agua de riego en 2017, cuantificada en seis millones de euros, hasta que se transfirió a las cuentas canarias.

Delgado subraya que "los agricultores canarios hemos demostrado ser muy pacientes con el Estado a pesar de haber incumplido con un derecho que nos corresponde por ley, consignado en los Presupuestos Generales de 2018 y anclado al REF para poder equiparar, en la medida de lo posible, nuestras costes de producción con los productores de la Península".

Juan Salvador León aseguró a los responsables de las organizaciones profesionales agrarias que, "en breve", se espera que llegue la transferencia de agua de riego agrícola. Y admitió que una vez aprobado en Consejo de Ministros "no tiene justificación alguna que se mantenga la concentración convocada por COAG Canarias contra el Gobierno", ya que defendió que "se ha gestionado según lo acordado y se ha garantizado la partida prevista".

Por ello, el delegado matizó que "no puede sino sorprender y preocupar que se estén buscando argumentos carentes" de fundamento en lo que consideró es un "claro intento de desprestigiar" al Gobierno central o de que "se desconfíe de un Real Decreto o una resolución firmada", según informó la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Juan Salvador León aseguró ser "consciente de la importancia" que tiene esta partida, así como de la presión realizada por los agricultores canarios y de las "dificultades" técnicas que se ha encontrado el Gobierno en la tramitación pero afirmó que la resolución se ha firmado y "en breve se espera recibir la transferencia".

Por su parte, el representante de la COAG, Rafael Hernández, ha expresado el malestar de los agricultores por el retraso en el abono de las ayudas al agua de riego, ya que llevan cinco meses reclamándolo "y a día de hoy todavía no es efectivo". "Si no mantenemos la presión, las cosas no caminan. Es triste pero es lo que hay", ha manifestado Hernández tras la reunión mantenida con el delegado del Gobierno en Canarias.

El representante de los regantes del norte de Gran Canaria, Julián Melián, como Hernández, también ha expresado su temor de que los fondos se consideren con cargo a ayudas de 2019, lo que impediría cobrar una nueva partida para el agua de riego este año. "Nos da miedo que se anule la partida de 2019 y se considere abonada", apostilló Melián.