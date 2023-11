La magia de las redes sociales ha vuelto a funcionar. En unas fechas tan próximas a Navidad, un niño de 10 años ha recibido su primer regalo. Tras perder su bloc de dibujo en una de las paradas del tranvía de Tenerife y pedir ayuda por redes, ha conseguido encontrarlo.

Así lo ha anunciado su madre por redes sociales, por el mismo canal por donde solicito ayuda el pasado domingo, 12 de noviembre, para recuperar el bloc de dibujo de Hadrien, donde tenía "sus creaciones, escritos, palabras y letras de canciones".

Tras unos días de dudas, una persona se lo encontró, lo guardó y se puso en contacto con la familia con el fin de devolverle su lienzo particular al pequeño de 10 años. Muchas personas se volcaron para compartir la situación de Hadrien, algo que su madre considera que "no me daría el día ni la semana para agradecer a tod@s los que habéis compartido para llegar a este señor. No hay GRACIAS válidas ni suficientes".

Esta muestra devuelve un poco la fe en creer que queda mucha gente buena por las calles, que tienen el detalle de preocuparse por situaciones que ni le van ni le vienen por el bien ajeno, como ha sucedido en este caso.

Decía su madre que era "consciente de que es muy difícil recuperarlo... pero que no sea porque no lo hayamos intentado". Pues el intento ha tenido su premio. Es lo que tiene la magia de las redes, que no siempre son noticia por la toxicidad, sino por momentos maravillosos como esto.