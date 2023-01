"Los trajes típicos canarios no son un disfraz", este es uno de los comentarios que más se han podido leer en las redes sociales en estos días como reacción a una imagen en la que se ve a dos azafatas en el stand de Fitur con un disfraz que parece recordar un traje típico canario, eso sí, mezclando los trajes de varios pueblos isleños.

Tal ha sido la reacción en las redes sociales a esta vestimenta lucida en la feria de turismo que se ha celebrado en Madrid que, cientos de internautas y políticos de las islas han mostrado sus más enérgicas críticas.

Entre ellos, Francisco Linares, alcalde de La Orotava, que en su cuenta de Instagram colgó la imagen difundida desde el stand de Fitur y señaló: "Este esperpento que lució en Fitur la delegación de Canarias es una VERGÜENZA. A Canarias NO LA REPRSENTA".

Por su parte, el también nacionalista y consejero en el Cabildo de Tenerife Efraín Medina también se ha molestado con la imagen. Así, en su cuenta de Instagram ha acompañado la foto con este texto: Esta foto me da mucha tristeza porque me consta el esfuerzo que hacen nuestros grupos folclóricos, asociaciones, colectivos y personas amantes de nuestro patrimonio para seguir protegiendo el legado que nos han dejado nuestros antepasados. Le pido a @indumentariadetenerife así como a todos los colectivos, que sigan luchando y trabajando por la protección de nuestra identidad de la que nos sentimos muy orgullosos. Hemos avanzado mucho y seguiremos en este camino. Disfrazarse no es vestir nuestras tradiciones. Así no".

Pero es que las críticas han llegado ya al Parlamento de Canarias, de la mano del diputado nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, quien ha registrado, hoy miércoles, una pregunta en la Cámara regional dirigida a la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla. En el documento señala cuestiona el nacionalista: "¿Quién promovió y autorizó la presencia en el stand de Canarias en Fitur de dos modelos o azafatas ataviadas con un atuendo supuestamente alusivo a los trajes típicos canarios, que ha sido objeto de una notable polémica en redes sociales y medios de comunicación?".

¿Pero de verdad que nadie va dar explicaciones de quién promovió y autorizó, con qué objeto y cuánto costó esta “machangada” en FITUR? Pues habrá que preguntar formalmente al Gobierno, a ver si así se dan por aludidos… pic.twitter.com/ZgxmgRrGlE — Jose Alberto D-E (@jadestebanez) 25 de enero de 2023

Entre los comentarios hay personas que se han mostrado muy molestas con esta acción y otras que han señalado que quizás lo que se intentó fue aunar la tradición con las fiestas del Carnaval que están próximas a celebrarse en las Islas.

De hecho, ante los comentarios críticos con esta acción en Fitur, la propia Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha querido aclarar que en dicha foto las azafatas representaban al Carnaval. "Ambas estaban en un photocall que se creó para que los los visitantes pudieran colocarse delante, ponerse los diferentes tocados de Carnaval si lo quisieran y hacerse la foto".

La Consejería ha asegurado que las dos azafatas eran las encargadas de colocar esos sombreros y tocados. "Ambas estaban ataviadas con un tejido, llamado de trapera canaria, que se utiliza para la decoración de cestas, escenarios, carretas… Pero en ningún caso ese tejido se utiliza en la vestimenta tradicional de ninguna isla", según informa Radiotelevisión Canaria.

La Consejería señala que "cada isla tiene un tejido de rayas que le identifica y en ningún caso es la tela de trapera canaria". Concluye diciendo que "en todo momento, las azafatas representaban al Carnaval y no tenían otra función en el stand".