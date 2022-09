Hasta la fecha habíamos escuchado términos tan bien sonantes y cool -como eufemísticos, todo hay que decirlo- para enmascarar la crudeza de los términos reales con los que muchos, sobre todo jóvenes o personas de rentas bajas que a muchos deben vivir el día a día en momentos en los que el sueldo no es que no llegue a final de mes, sino que incluso no sobrepasa la primera semana una vez cobrada la nómina. Así teníamos el coliving (la forma cool para decir que tienes que compartir piso porque el sueldo no te llega), el nesting (no salir de casa porque no tienes ni un euro), el friganismo (rebuscar en contenedores y comer de la basura productos que aún están bien). En definitiva son términos que intentan enmascarar el cada vez más claro empobrecimiento de los trabajadores.