"El típico de Tenerife" - un humorista canario que da rienda suelta a su creatividad a través de su conocido personaje - ha denunciado este martes en sus redes sociales que un programa de investigación periodística le ha acusado de ser un hater, es decir, una persona que se "esconde tras las pantallas" para verter todo tipo de insultos y comentarios negativos contra otros usuarios de las redes sociales. Según explica "El típico de Tenerife" en sus redes sociales, el pasado 22 de abril, La Sexta emitió un programa dedicado al acoso en las redes sociales y a la existencia de ciertas cuentas que se amparan bajo el anonimato para verter odio contra otros. Durante la emisión del mismo, apareció un tuit sacado del perfil de Twitter del tinerfeño en el que se podía leer: "Maldito malnacido". "El típico de Tenerife" publicó dicho tuit cuando se hizo público el triste desenlace de las niñas Anna y Olivia, quienes fallecieron a manos de su padre Tomás Gimeno. "Ese tuit lo escribí en el instante en el que se conoció el terrible desenlace del caso de Anna y Olivia. Un crimen horrible que nos conmocionó como sociedad y que nos golpeó muy fuertemente y de manera más directa a quienes vivimos en Tenerife", apostilla el canario.

Miserable malnacido. — ElTípicoDeTenerife (@eltipiquisimo) 10 de junio de 2021

En una entrevista para El Día, "El típico de Tenerife" explica que desde dicho programa no se pusieron en contacto con él en ningún momento para utilizar su publicación. Y aunque confiesa que no quiere pensar mal, afirma que su tuit fue sacado de contexto. "Desconozco el procedimiento que siguen para preparar cada programa pero seguro que el origen y motivo de mi tuit lo investigaron poco o nada", manifestó en su perfil de Twitter. No obstante, el joven cree que necesitaban tuits que tuvieran mucha repercusión y que contuvieran insultos para poder preparar el programa y "dieron con el único que escribí una vez fuera de mi tónica de humor y temáticas habituales", añade.

El autor del perfil de humor, muy popular en las Islas, ha cambiado su registro habitual en esta ocasión para aclarar la desagradable situación en la que se ha visto envuelto sin desearlo: "No hay nada que me guste menos que tener que hablar en serio", explica. "Pixelaron el nombre y la foto pero aun así, me reconocieron muchas personas", se lamenta el canario, quien ha recibido numerosos mensajes de apoyo desde la emisión del programa. Sin embargo, no ha sido hasta este miércoles cuando ha decidido dar explicaciones a sus seguidores, pues "son quienes me importan". "Quienes siguen mi perfil en redes saben que el 90% de las veces publico en clave de humor", asevera.

En menos de siete horas de la publicación en la que "El Típico de Tenerife" hacía pública esta denuncia en un hilo de Twitter lleva 481 'me gusta', 121 retuits y 30 comentarios.

Para el humorista tinerfeño, "las redes sociales no son nada en sí mismas. Son el escaparate en el que poder volcar infinidad de cosas". "En mi caso doy mucha importancia al anonimato con el fin de mantenerme libre creativamente. No entiendo cómo alguien elige dedicar tiempo y energía a crear un perfil para insultar y verter odio", aclara. Y se considera afortunado por tener una comunidad muy sana en redes: "Nunca he recibido mensajes de odio. Todo lo contrario, siempre han sido muestras de cariño" apostilla.

¿Quién es el típico de Tenerife?

Sus perfiles en redes sociales son virales por la visión humorística de la realidad tinerfeña. "El Típico de Tenerife" es un perfil de humor muy conocido con más de 225.000 seguidores en todas sus cuentas sociales. Pese al gran número de personas que le siguen, quiere continuar en el anonimato.

"El Típico de Tenerife" nació hace siete años con el objetivo de buscar “un desahogo humorístico a la realidad que nos rodea”, ha comentado su autor en más de una ocasión. Y ha logrado que frases como: "Está haciendo la calufa ideal para que mañana en el chozo toquen garbanzas para almorzar"; "¡Miiiira! Está lloviendo. ¿Mañana se suspenden las clases?"; "Y qué hago yo con este lunes? ¿Me lo cargo al hombro?" o "Ensalitrado se vive mejor" hayan pasado a la jerga popular de la juventud canaria.