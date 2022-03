La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha subido a su perfil oficial de Twitter unas imágenes de la "particular" señalización de un vehículo averiado en la capital. En las dos fotografías se observa como una pareja utiliza un carrito de bebé como base para el triángulo de emergencia, presumiblemente, al carecer este de su soporte homologado.

En el apartado de curiosidades que observamos a diario en las vías públicas tenemos esta "particular" señalización de un vehículo averiado en la avda. Constitución que vimos hace unos días. ¿Qué les parece? @DGTes pic.twitter.com/KZjf9tz30J — Policía Local (@PoliciaLocalSC) 15 de marzo de 2022

Un agente ha detectado esta "evidente" manipulación de la pegatina de la #ITV además de tramitar la correspondiente sanción por no tener al día la revisión periódica... Suspendido en manualidades ✂️🔎🎃👎 pic.twitter.com/U6EpRGI2Ug — Policía Local (@PoliciaLocalSC) 18 de mayo de 2018

Sin embargo, esta no es la primera curiosidad con la que se encuentran los agentes. En 2018, una incidencia con la detección de la «evidente» manipulación de una pegatina de la ITV se hizo viral a nivel nacional.

¿Cómo distinguir triángulos homologados de los que no lo son?

Características de los triángulos homologados

Medidas

Las medidas del exterior de cada lado deben ir desde los 55 a los 65 cm; el interior de cada lado, 7 cm; las patas deben tener una altura de 5 cm; y la distancia del suelo al triángulo no puede superar los 30 cm.

Marca internacional de homologación

Si se trata de triángulos homologados, deben tener una marca compuesta por un círculo que tiene en su interior una letra E seguida de un número distintivo del país en el que se haya homologado. En el caso de España, este número es el 9.

Número del Reglamento

En la parte exterior del círculo tiene que figurar el número del Reglamento (27) seguido de la letra R y cinco números más (los dos primeros son 03, que es el número de modificaciones del Reglamento inicial, y los tres últimos corresponden al orden de la partida). Un ejemplo sería: 27R03000.

Estuche

Los triángulos deben ir dentro de un estuche en el que figure la marca comercial y la marca de homologación. También deben venir acompañados de unas instrucciones de montaje.

Etiquetado

En el envase deben figurar la denominación del producto (a no ser que se pueda identificar fácilmente) y el nombre o razón social de la empresa. El etiquetado debe expresarse obligatoriamente en la lengua oficial del Estado.

Multa

No llevar los triángulos, no ponerlos o ponerlos mal, son infracciones que pueden ser objeto de denuncia. Pero, además, tener unos dispositivos falsos puede ser también motivo de sanción por parte de las autoridades competentes. La multa que conlleva no disponer de dos o más triángulos homologados alcanza los 200 euros. De ahí la importancia de saber si los que llevamos en el coche cumplen con la normativa o no.