Pablo Díaz y Javier Dávila se han convertido en los habituales de la tarde gracias a su constante participación en Pasapalabra, programa en el que concursan desde el pasado 17 de marzo, luchando ambos en un apasionante duelo por el bote después de 48 programas de batalla.

Y esa gran rivalidad tiene también su reflejo en que muchas veces los concursos no son tan livianos como de costumbres, pues ambos tienen que dar lo máximo para ganar a su rival. Prueba de ello es que la pareja ya ha protagonizado un total de 19 empares, y el pasado viernes se dio uno de esos finales infinitos en los que ambos pasaban palabra durante varias veces.

"Son 19 empates ya. Como me da mucho gusto, procuro no perder la cuenta", comentaba Pablo. Por otra parte, Javier Dávila puntualizaba que esos 20 minutos en los que ambos estuvieron repitiendo pasapalabra forman parte del juego: "Es que no sabes. No apretamos ninguno... Ese tipo de situaciones, pulsos y cosas que son también parte del juego".