Con la abstención del PSOE, las corridas de toros volverán a TVE próximamente desde que en 2016 desaparecieran de antena. Hace unos días, el líder del Partido Popular, Pablo Casado publicó un tweet en el que se podía leer “En Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad”. El tweet ha sido contestado por multitud de personas, ya más de 2.000. Uno de los que le ha contestado ha sido Pablo Díaz, concursante de Pasapalabra.

Díaz le ha escrito “el derecho a la vida es un pilar fundamental del pensamiento liberal. Torturar a un animal hasta la muerte no sé yo si se adecúa a él. Estoy pagando algo que no quiero contra mi voluntad, porque lo subvencionáis con dinero PÚBLICO. A lo mejor tan, tan liberales no sois”.

Otra de las que ha respondido y ha tenido otro aplauso de los usuarios de Twitter ha sido la divulgadora Rocío Vidal, más conocida como La Gata de Schrodinger. Rocío ha contestado diciendo “Mira que pienso en mi idea de libertad, y ninguna incluye torturar hasta la muerte a un ser indefenso. Sí que incluye otras cosas como el matrimonio igualitario, el derecho a una muerte digna o a decidir sobre el propio cuerpo. Libertad para lo que os interesa”.