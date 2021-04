Desde fuera, la mansión de Playboy es posible que pareciera un remanso de lujo en el que sus inquilinas disfrutasen de su compañía, pero nada más lejos de la realidad: gracias al testimonio de Holly Madison, ex conejita y ex novia de Hugh Hefner (fundador de la marca), hemos tenido conocimiento de los secretos más oscuros que han permanecido ocultos durante años en el interior de esta vivienda.

El magnate falleció hace casi un lustro, y no ha sido hasta ahora que Madison se ha atrevido a hablar para el podcast Call Her Daddy: "ninguna chica se podía mudar allí salvo que se hubiera acostado con él (...). En la primera fiesta me ofreció Quaaludes (un sedante muy fuerte) al que se refirió como 'el que abre los muslos'". Está claro con estas palabras que las drogas eran una constante en la vida de Hugh Hefner y las inquilinas de la mansión Playboy.

Madison también ha revelado detalles escabrosos sobre cómo eran las relaciones sexuales con el empresario: "la primera noche que mantuve relaciones sexuales con él pensé ‘está bien, sin más’. Pero el sexo con él era aburrido, monótono y básico. Nunca complacía a las mujeres y se acostaba boca arriba mientras ellas hacían la mayor parte del trabajo". Por lo tanto, tampoco parecía ser un buen amante. Por desgracia, la entrevistada tardó en darse cuenta de que esta mansión no era la solución a los problemas que tenía en su día a día.