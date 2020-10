Darío (Palante Producciones) llega a 'La Isla de las Tentaciones'

Su creatividad no tiene límite. El humorista tinerfeño Darío López lo ha vuelto a hacer. En la tarde de este jueves ha lanzado un nuevo vídeo a través de sus redes sociales en el que hace una parodia basada en el 'reality' líder en audiencia, 'La Isla de las Tentaciones'.



Para desgracia del de Palante Producciones, su entrenador personal 'le pilla' a través de las cámaras situadas en su casa, saltándose la rutina de entrenamiento. Y es que no cualquier persona se atreve a salir con el 'chipi-chipi' que está cayendo estos días en Canarias. Y no fue lo único...





Hay tentaciones que son difíciles de resistir ;) #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/unzlGDvgUZ — Palante Producciones (@palanteTuiter) October 22, 2020