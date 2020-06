'Soy una pringada', a Pablo Alborán: "no vayas de víctima, gilipollas"

Pablo Alborán, a comienzos de la pasada semana, decidió anunciar a través de su cuenta personal de Instagram que era gay: "estoy aquí para contaros que soy homosexual, y que no pasa nada". El cantante recibió numerosos mensajes de cariño por parte de sus seguidores, aunque algunas voces fueron críticas sobre el hecho de que el malagueño haya esperado tanto tiempo a contar su orientación sexual.





Soyunapringada vive precisamente de hacerse la víctima del sistema y hacer un show. Ella comercializa más con su sexualidad y todo lo que lo rodea que Pablo Alborán. Lo que se debería normalizar es que la sexualidad de una persona conocida por su profesión es irrelevante. https://t.co/tw5tIbxujw — klau (@sonrieyasientee) June 20, 2020

, la conocida youtuber y actriz, ha sido una de las más duras con esta revelación: "ocultaste ser gay para hacerte famoso y entrar en el mainstream. Fingiste ser homosexual escribiendo canciones sobre chicas, y ahora que estás a pocos días de sacar nueva música y en pleno mes del Orgullo, sueltas que eres gay para rascar más público". La joven cree que Pablo se saca y mete "los principios y el orgullo cuando le interesa. Vuelve al armario, que nadie te necesita en esta lucha, cariño".Estatambién apostilló que el artista "soltó un discursito fake, abanderado de 'soy gay un no pasa nada'. Sí que pasa. Si no pasase nada, no hubieses ocultado tu sexualidad durante años. Sí pasa, si hubieses escrito sobre amar a tíos, la industria no te hubiese querido. Preferiste triunfar a ser fiel a tí mismo". Como era de esperar, miles fueron las personas que se echaron encima de Soy una pringada por una crítica muy destructiva contra el músico.