La conversación más simpática de WhatsApp sobre galletas y sexo

Muchas son las conversaciones de WhatsApp que se hacen virales a diario en las redes sociales, la última lo cierto es que ha sido simple pero efectiva para echarse unas risas. La conversación la ha subido un usuario a su cuenta personal de Twitter. Se supone que es la conversación entre dos amigos a media mañana.



En la conversación se ve al dueño del móvil decir "YASSSS HE TRIUNFADO". A este mensaje el amigo responde con un "¿Has follado?". De nuevo el dueño responde con un "¿Yo? De qué". A este mensaje ha seguido respondiendo, diciendo "He triunfado porque he ido a desayunar, he abierto el cajón de las galletas y quedan dinosaurios. Follar dice..."





Con estas últimas palabras la conversación ha quedado sentenciada. El tweet ha tenido un gran éxito en la red social de Twitter donde ha recibido nada menos que 4.600 retuits y más de 18.400 me gustas. Una buena cifra. Los comentarios y después también han sido abundantes.