El cachondeo canario también se vuelve viral en 2019

Coger el móvil porque llega un Whatsapp a un grupo cualquiera. Es una imagen y antes de abrirla ya se instala la sospecha de que se viene un meme. O un video viral con el que soltar una buena carcajada.

La difusión de chistes de este tipo a través del sistema de mensajería han llegado a convertir en virales casi cualquier detalle que antes de la tecnología habría pasado desapercibido. O al menos no habría tenido tanta relevancia. Este año, tan cargadito de noticias, también ha traído momentazos virales y la respuesta desde el más absoluto afán por el cachondeo en Canarias no se ha quedado al margen.



Desde un video en el que se confundía el diapasón con un popular fármaco ansiolítico a nuevos capítulos de la particular (e imaginativa) historia de un contenedor de reciclaje de video, los archivos compartidos a mansalva en el Archipiélago no tienen desperdicio.





Me llega esto por el telegram. No sé si será de @LateMotivCero o de quien pero no puedo parar de reír ?????? Entre tantas cosas serias reírse un poco cura de muchos males pic.twitter.com/2GHLYGnJrD — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) June 7, 2019

¡Loco, que se están llevando el Estadio a otro sitio, para ver si así ganamos en casa! pic.twitter.com/XdK2NWyW6V — ElTípicoDeTenerife (@eltipiquisimo) October 9, 2019

Si destaca uno por encima de cualquier otro es el video que hicieron los chicos de Abubukaka emulando cómo se pasaba lista en el Congreso de los Diputados. Con el mensaje "Si siguen refiriéndose a @Alber_Canarias como el "Rastas", el Congreso de los Diputados en poco tiempo se convertirá en algo así.", la ironía isleña aterrizado en la política española haciendo ver que, todos pueden tener apodos.La relevancia de este video llega en parte gracias al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que, según se desprende de la publicación en su propio Twitter, se lo pasó en grande cuando le pasaron el video. Claro, que compartirlo en esa red social elevó la categoría de la ocurrencia de Abubukaka a viral nacional.Ya dentro de las propias fronteras insulares, el ingenio de los canarios queda patente casi en cada noticia que inunde los medios de comunicación, tanto propias de la región como internacionales. Eso sí, tres son los temas favoritos cuando se trata de llamar a las musas de la ironía: cualquier fenómeno meteorológico (especialmente la nieve en el Teide), las colas en la autopista del Norte de Tenerife y las tradiciones más arraigadas en las Islas, entre las que ocupan un lugar privilegiado el Carnaval y la alimentación.Como casi siempre ocurre con este tipo de fenómenos, los autores son desconocidos. Ya pasó en su momento con el responsable del popular "Cartel de la Autopista" y ahora ocurre lo mismo con este tipo de arte en la Red. Así, la población no les pone cara pero sí nombre, ya que buena parte de los memes y chistes más compartidos en el último año los acumulan dos perfiles de redes: El Típico de Tenerife y DandoChola.El año que ahora acaba dio nada más empezar mucho juego para los responsables de los memes, sobre todo con el Carnaval como primer reclamo. El evento más destacable en la pasada edición de las fiestas capitalinas fue el concierto de Juan Luis Guerra, enmarcado en la celebración de Carnaval de Día de Piñata. La noticia de que alrededor de 400.000 personas disfrutaron de esa jornada hizo temblar los cimientos del récord Guinnes obtenido por Santa Cruz de Tenerife gracias al concierto de Celia Cruz en 1987. Y esa comparación fue precisamente la que provocó uno de los grandes memes del año.Pero más allá de lo extraordinario, lo cierto es que la fiesta más popular del Archipiélago da para mucho incluso aunque no pase nada histórico. Chistes y memes sobre disfraces y concursos son recurrentes, si bien en esta ocasión sirvió como excusa perfecta para que El Típico de Tenerife aprovechara uno de los retos del año, el 10yearschallenge, para bromear acerca de cómo ha "evolucionado" el disfraz más visto con una década de diferencia.Las ocurrencias de los responsables de las instituciones públicas también suelen ser objeto de vacilón cuando se trata de provocar un meme. El último ha sido la colocación de un tobogán gigante de "nieve" en Santa Cruz de Tenerife que ha servido para recordar la afición de los chicharreros por subir al Teide cada vez que se tiñe de blanco y, de paso, que no se trata de una tarea fácil.Las obras en el estadio Heliodoro Rodríguez López y la costumbre del CD Tenerife de no ganar en casa esta temporada, la visita del presidente de China a la Isla y su tremenda repercusión en las vías tinerfeñas o la secuencia interminable de elecciones del pasado año son otras custiones que han protagonizado los grandes memes del año. Y como no, rizando el rizo, hasta hay un chiste resumen de los momentos con más cachondeo del año.