Circula por Santa Cruz de Tenerife en una moto de alquiler con el casco del revés

La imagen de una mujer recorriendo Santa Cruz de Tenerife en una moto de alquiler se ha vuelto viral. Hasta aquí todo normal y aún más si tenemos en cuenta que la mujer portaba el debido casco de seguridad y no superaba la velocidad permitida para la vía. No obstante, lo que ha llamado la atención de la estampa es que la motorista se colocó el casco del revés, es decir, con la visera en el cogote.



Las imágenes, difundidas por la cuenta de Twitter de Tenerife Vial, han empezado a compartirse por los dispositivos móviles de los chicharreros. Algunos lo califican como una broma y otros como una temeridad. Los que sí es cierto es que se trata de una acción que conlleva un grave peligro no solo para la usuaria de dicha motocicleta sino para el resto de conductores, teniendo en cuenta que éste está incorrectamente amarrado y podría soltarse en cualquier momento y caer al suelo.