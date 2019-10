Un estudiante elige el Teide para obtener una imagen desde la Estación Espacial Internacional

Erin, un estudiante de noveno grado programó la cámara Sally Ride Earthkam en la Estación Espacial Internacional (EEI) para capturar una imagen del volcán del Teide.



La espectacular imagen muestra la isla de Tenerife con el Teide en el centro, al tiempo que se observan las formaciones de nubes al norte de la isla.La captura se realizó como parte de la asignatura Ciencias de la Tierra en su colegio en Pensilvania.



La astronauta Sally Ride fue la primera estadounidense en alcanzar el espacio exterior e inicio el proyecto Earthkam con el fin de que estudiantes de todo el mundo pudiesen compartir la experiencia de aprender a ver la Tierra desde el espacio.





This week NASA allowed my kids at Spring-Ford High School in Royersford PA to program an Earth facing camera on the International Space Station to photograph landforms. Here is a pic my student Erin took of the Volcano Pico del Teide today @canary_geo @EarthKAM_Live #PicodelTeide pic.twitter.com/oiEQE0E7D3