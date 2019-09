El youtuber canario Dalas Review vuelve a desatar la polémica tras hacerse la vasectomía

El youtuber canario Dalas Review ha vuelto a desatar la polémica en las redes sociales. El influencer -odiado y amado al tener cerca de 9 millones de suscriptores- ha revelado en un vídeo que se ha sometido a una operación de vasectomía porque no quiere tener hijos.



"No podemos tener hijos" es el vídeo que ha subido y se ha convertido en viral al tener -en el momento de esta publicación- 1,3 millones de reproducciones. En él explica los motivos que le llevaron a pasar por quirófano en el que afirma que su pareja Lizy padece anemia debido a sus abundantes menstrucianes y que, por tanto, no le conviene hormonarse con anticonceptivos.







Estas declaraciones han llegado rápidamente a las redes sociales, sobre todo a Twitter, donde en poco tiempo se han desarrollado una gran polémica por lo comentado por el youtuber en los 20 minutos de vídeo al que tachan de realizar declaraciones machistas.



Ante la oleada de críticas, Dalas Review se ha pronunciado al respecto en Twitter.





"Dalas es un machiste porque ha dicho que no quiere que su novia engorde"



¿Entonces lo feminista sería decir que QUIERO que mi novia engorde con un EMBARAZO NO DESEADO y perjudicarla en su trabajo (que también vive de su imagen)?



??SOIS UNAS DESGRACIADAS?? — CÓDIGO "Dalasito" en Fortnite ???? (@DalasReview) September 24, 2019

Imagina ser feminista y burlarte de que un hombre se haga la vasectomía porque su pareja tiene problemas de salud y no quiera perjudicarla ni causarle un embarazo no deseado y eso te parezca motivo de burla porque tu feminismo es un chiste y tú eres una desgracia como persona ?? — CÓDIGO "Dalasito" en Fortnite ???? (@DalasReview) September 23, 2019