"Casi me mato": el reproche de la Reina a un escolta por no avisarla de un escalón

Tropiezo en Sevilla. Los Reyes inauguraron el jueves la exposición sobre la primera vuelta al mundo capitaneada de Magallanes y Elcano hace 500 años, pero el acto quedó en un segundo plano al hacerse viral un vídeo en el que doña Letizia reprocha a uno de sus escoltas que no la avisara de un escalón con el que tropezó al acercarse al público que la vitoreaba tras las vallas del perímetro de seguridad.

"¡Que me caigo!", exclamó antes de reñir a un guardaespaldas: "No me has avisado del escalón. Casi me mato". Y continuó, agarrándole del brazo: "¿No has visto que hay un escalón? Mira". La escena, tan breve como sorprendente, no pasó inadvertida para las redes sociales, que la convirtieron en "trending topic" y objeto de memes.