Las redes atacan al ministro "durmiente" del 'brexit'

La actitud del diputado conservador Jacob Rees-Mogg ha sido descrita por la oposición como: "la personificación de la arrogancia, los privilegios, la falta de respeto y el desprecio de nuestro Parlamento". Y es que la sesión de ayer del Parlamento británico tuvo como inesperado protagonista a este líder de la Cámara de los Comunes, y no precisamente por su caballerocidad.



La postura apoltronada y desinteresada que mantuvo durante uno de los debates más duros del Parlamento, que acabó con el veto al 'brexit' duro, se ha convertido en viral después de que otros diputados la criticaran en medio de la sesión o por las redes sociales.





During last night's parliamentary debate @Jacob_Rees_Mogg reclined across the front bench, leading to shouts of "sit up!" from MPs and an accusation of showing contempt for the House from the Green Party's @CarolineLucas.



Read more: https://t.co/vrHbQTMSr9 pic.twitter.com/r3mw7IeEJn — Sky News (@SkyNews) September 4, 2019

My full speech from tonight



Summary:



- PM has no mandate for No Deal

- impacts would be devastating

- trashing Good Friday Agreement is unforgivable

- spells intolerable limbo for @the3million

- and Jacob Rees Mogg embodying (literally) utter contempt for parliament https://t.co/WGJabg1pXy — Caroline Lucas (@CarolineLucas) September 3, 2019

Thoroughly enjoying all the memes of my photo - you are a creative lot twitter! My favourite, which will have meaning to children of the 80s: pic.twitter.com/bCcORnRJ3h — Anna Turley MP (@annaturley) September 3, 2019

Now I see what @Jacob_Rees_Mogg was doing ?? pic.twitter.com/C3wLUnoClH — Christopher John (@mrchrisjohn) September 4, 2019

Ramón Casas, Joven Decadente, 1899 - Jacob Rees-Mogg, Emergency Debate, 2019 pic.twitter.com/lSPh1q65YR — amanda. (@AdotDom) September 4, 2019

estuvo repantingado ocupando varios asientos de la Cámara en una clara actitud desidiosa en un momento crucial para su país. En la misma cámara, la diputada del partido verde Caroline Lucas le recriminó su "desprecio al Parlamento" que transmitía su "lenguaje corporal".También en este sentido, la diputada laborista Anna Turley publicó en Twitter una imagen que definió como "la personificación de la arrogancia, los privilegios, la falta de respeto y el desprecio de nuestro Parlamento". A partir de la foto de Turley, Rees-Mogg ha recibido una ola de críticas. La imagen, además, está siendo ingeniosamente modificada en forma de memes a las que la propia Turley está haciendo difusión en Twitter.The physical embodiment of arrogance, entitlement, disrespect and contempt for our parliament. pic.twitter.com/XdnFQmkfCS— Anna Turley MP (@annaturley) September 3, 2019