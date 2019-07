La foto de Patricia Montero que es, literalmente, la leche

Patricia Montero ha compartido con todos sus seguidores el proceso de su embarazo, nosotros no hemos querido perdernos ni un detalle. A través de sus 'stories' de Instagram hemos podido vivir casi en primera persona sus rutinas de ejercicios de Bikram Yoga. Y ahora, después de que haya nacido Layla estamos descubriendo cómo está siendo su maternidad (por partida doble): lo divertido, lo tierno y lo más difícil, como la lactancia.



La actriz ha querido compartir una fotografía muy íntima a través de su cuenta personal de Instagram que habla por sí sola. Es una imagen en la que aparece ella misma con un 'outfit' poco común en las redes... ¡Un sacaleches! Con este post pretende reivindicar la normalización de estos "chismes" tal y como ella los llama, para que se puedan utilizar en lugares públicos: "Aunque a mí me parezca mi mejor 'outfit', lamentablemente no puedo ir por ahí con él".





Puede que te estés preguntando: "¿Por qué?", pues aquí tienes la respuesta, Patricia ha querido explicarlo:pero es la que he elegido y me encantaría que fuera normal poder preparar unActualmente todo está mucho más normalizado que hace unos años gracias a las mamás que han luchado por ello. Dar de mamar a un bebé en público ya no tiene porque ser un problema, pero todavía hay que cambiar muchas cosas. Para luchar por ese cambio de perspectiva Patricia ha querido:Pese a que la artista ha pedido por favor que se mantenga el respeto en los comentarios de la fotografía es muy probable que se abra un debate de opiniones muy contrastadas, como ya pasó cuando