La fake news que recorre el mundo: Un hombre secuestrado por un oso

Tenía nombre, trama dramática y un vídeo que intentaba demostrar la credibilidad de una noticia que ha recorrido el mundo y que ha terminado siendo una gran fake news. Se llamaba Alexander y el suceso procedía en Rusia. Se trataba del hombre que sobrevivió a una angustiosa experiencia antes de ser rescatado de las garras de un oso que lo mantuvo secuestrado durante un mes.



La noticia ficticia comienza con la aparición de unos cazadores que rescataron a un hombre moribundo dentro de la cueva de un oso pardo en Tuva, en el este de Rusia. El hombre aparecía en un vídeo en los huesos, en carne viva y con la columna destrozada. Un estado que fue resultado de pasar un mes dentro de la guarida del animal, que lo mantenía vivo para convertirlo en comida más adelante, continúa así la historia que incluye el propio testimonio del hombre ficticio: "Me guardó como comida para más adelante".





Rescatan a un hombre atacado por un oso y abandonado en una cueva. El animal lo dejó durante un mes dentro de su guarida, donde lo había escondido para comer después.

En menos de un día, la noticia recorrió el mundo y el vídeo se difundió por las redes sociales y grupos de Whatsapp hasta que The Siberian Times desmintió el insólito hallazgo con declaraciones del portavoz del ministerio de salud de la República de Tuvá en las que afirmaba que en ningún centro hospitalario del país se había registrado ningún caso parecido al que se contaba. "No podemos confirmar que este caso haya ocurrido aquí. No fue registrado por el Ministerio de Salud, el de Emergencias o por ningún ente oficial de la región".



Por otro lado, el vídeo, que se difundió por separado, iba acompañado de un audio en el que un desconocido afirmaba que el tal Alexander fue encontrado en un ataúd en un distrito rural de Sochi.



Finalmente, también se llegó a la conclusión que el vídeo era un montaje ya que "el hombre desaliñado tenía unos dientes demasiados blancos y una voz que sonaba sana para el estado en el que se encontraba", según publicaron medios rusos.



Otro periódico, SochiStream, consultó a un especialista TI para conocer la autenticidad del vídeo. La historia termina con que el terrorífico vídeo de Alexander demostraba la capacidad para viralizarse que tienen las fake news.



Pero hay más de historia que da otro giro, según minutouno.com, ya que Alexander existe. Este medio recoge el testimonio de un médico que le atendió en el Centro Médico de Aktobe, en la localidad de Kazajistán.



El doctor Rustam Isaev aseguraba que las imágenes se habían realizado de forma ilegal a un paciente que sufre de psoriasis. Alexander P fue internado con un cuadro crítico tras descuidar su salud y no tratar su enfermedad.



El hombre se encontraba apático y depresivo, según explica el medio."Fue dado de alta al final de la semana, en una condición satisfactoria" y que ya fue "entregado al cuidado de su madre", se recoge de minutouno.com. Se desconoce si también se trata de una fake news.