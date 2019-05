El Teide, desde las nubes

La cuenta de Twitter de Controladores Aéreos se ha hecho eco de una imagen que tiene como protagonista al Teide. La instantánea, hecha pública por un usuario de la red social, piloto de profesión, está tomada desde el cielo de La Gomera, con el volcán tinerfeño como telón de fondo. La belleza de la fotografía radica no solo en la orografía de ambas islas, sino en la fusión de tonos azulados del mar y el cielo.



"A different point of view at the things..." (Un punto de vista diferente de las cosas). Así reza el texto que acompaña a la imagen, con los hastag #tenerife #lagomera #IslasCanarias #avgeek #teide #teidelover #volcanoteide #clouds.