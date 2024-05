El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha comparecido en la comisión de investigación en el Parlamento balear sobre la compra de material sanitario en pandemia, y ha asegurado no tener ninguna relación con los contratos investigados en el caso Koldo. “En ninguna de sus fases. De todos este tema de Baleares me he enterado ahora. Cuando me preparé la comparecencia en el Senado ví que AENA y RENFE, que dependen del ministerio, había comprado otros. Si no sé ni lo que pasa en RENFE y AENA, ¿Cómo me voy a enterar de lo que compran en Baleares?” se ha preguntado en tono jocoso.Además, preguntado por una presunta relación de Koldo con la esposa del presidente del Gobierno, Ábalos ha negado con rotundidad que hubiera relación.