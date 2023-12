Podemos se desmarca definitivamente de Sumar, pasa al Grupo Mixto en el Congreso y coloca al Gobierno en una situación todavía más complicada. Podemos denuncia el bloqueo continuo de Sumar que no solo le ha dejado fuera del Gobierno, también sin portavocía adjunta y sin posibilidad de presentar ningún tipo de iniciativa. Esta tarde, el diputado Javier Sánchez Serna lo ha anunciado desde el Congreso y ha querido dejar claro que “las personas de Podemos no estamos en política por conservar un escaño, ni por estar en un Gobierno ni por calentar un sillón. Las reglas no son iguales para todos los miembros de esa coalición y a Podemos, hasta ahora, no se le ha permitido hacer política”.