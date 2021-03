El Ever Given, el gigantesco barco que bloquea el Canal de Suez desde hace seis días ha sido finalmente desencallado por los remolcadores. Por el momento tan solo de manera parcial, pero han conseguido aprovechar la marea alta de esta noche. Ahora se centran en colocar al carguero en posición para sacarlo del canal y que puedan seguir su marcha los 367 buques que esperan en la cola. No está claro cuando podrá restaurarse el tráfico marítimo que en estos seis días ha dejado pérdidas millonarias.