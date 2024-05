Bárbara Rey ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano desde que Ángel Cristo Jr. fue expulsado de 'Supervivientes' por motivos disciplinarios, y en sus únicas declaraciones hasta ahora se había limitado a reconocer que no le había sorprendido la noticia. Ahora bien, tras el regreso de Ángel Cristo Jr a Madrid tras su paso por Supervivientes, Bárbara Rey no ha dudado en enviar un demoledor mensaje a su hijo por la cinta roja que ha lucido durante todo el programa, y que no solamente llevaba anoche él sino también su novia Ana Herminia, a los que ha acusado de hacer apología del maltrato.