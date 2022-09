El poderoso documental 'All the beauty and the bloodshed' de la realizadora Laura Poitras se ha alzado este sábado con el León de Oro en la edición número 79 de la Mostra de Venecia. La cinta es una contundente mirada sobre el sida y la crisis de los opioides en Estados Unidos. La actriz Julianne Moore, presidenta del jurado, dio lectura al palmarés en una gala donde todas las favoritas se llevaron algún premio. El segundo premio más importante del certamen, el León de Plata, fue a parar a las manos de la directora francesa de orígenes senegaleses Alice Diop por su película 'Saint Omer'.